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Tanju Çolak: Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim, Galatasaraylı olduğumu söyledim

#Galatasaray#Tanju Çolak#Galatasaray Seçim
Tanju Çolak: Fenerbahçeye ağlayarak gittim, Galatasaraylı olduğumu söyledim

Galatasaray'da bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda katılım gösterip oyunu kullanan eski futbolcu Tanju Çolak, dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

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Galatasaray'da Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurula katılım gösterip oyunu kullanan eski futbolcu Tanju Çolak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Lisesi'ne gelerek oyunu kullanan Tanju Çolak GS TV yayınında "18 yıldır Galatasaray kongre üyesiyim, ilk kez oy vereceğim. Samsunspor'da oynarken Galatasaraylı olduğumu söyledim. Fenerbahçe'ye giderken ağlayarak gittim. Fenerbahçe'de de Galatasaraylı olduğumu söyledim. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın. Galatasaray için hayırlısı ne ise o olsun. Futbol konusunda ne istenirse ben buradayım, hazırım. Elimizden geleni yaparız Galatasaray için." şeklinde açıklamalar yaptı.

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#Galatasaray#Tanju Çolak#Galatasaray Seçim

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