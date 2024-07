Tan Kesler, Jaden Philogene'in transferini açıkladı!

Haberin Devamı

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, İngiltere Championship'in en çok gelir elde eden kulüplerinden biri haline geldiklerini söyledi. Yeni sezon öncesi İstanbul'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Kesler, 8-9 oyuncuyla takımı güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.



İstanbul'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Tan Kesler, "Geleneksel olarak yaptığımız sezon öncesi kampının sonuna gelmek üzereyiz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Zaten milli takım tesislerini çok iyi tanıyoruz, yaz döneminde hep burayı seçiyoruz. Oyuncularımız burada olmaktan çok mutlu. Türkiye'ye artık alıştılar, onlar da bir Türk gibi davranıyorlar. Tabii ki eksiklerimiz var. Çok önemli iki oyuncumuzu çok ciddi rakamlara Premier Lig'e sattık. Bugün Hull City Championship'in belki en çok gelir getiren kulübü haline geldi. Bunların hepsinin yansımasını Türkiye üzerinden yapıyoruz. Ülkemize her geldiğimizde de zaten çok sıcak bir şekilde karşılanıyoruz. Gerek buradaki tesisler olsun, sayın federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz olsun bizlere kucak açıyorlar" diye konuştu.

"Tim Walter çok özel bir hoca"



Takımın yeni teknik direktörü Tim Walter'e güvendiklerinin altını çizen Kesler, "Başkanımız önüne sunduğumuz bütün hoca profillerinin içinde Tim Walter'i ön plana çıkardı. Çünkü Tim Walter, gittiği her takımda kazanma arzusu olan, kazanma arzusu üzerine bir sistem oluşturan, oluşturduğu sisteme sadık kalan çok özel bir karakter, çok özel bir hoca. Aynı zamanda da oyuncusuyla iç içe olan, bir aile ortamı oluşturan, o aile ortamında başarıyı, yüksek performansı almaya çalışan bir lider. Bu özellikleri bizi çok etkiledi. Taktiksel anlamda Championship'e uyduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar hücum varyasyonları ve oluşturmak istediği oyun Championship'te daha oynanmamış bir oyun olsa da onun dışındaki Alman felsefesi, hazırlığı, oyuna bakış şekli tamamen Championship'le özdeşleşiyor. Hamburg ve Stuttgart'ta yaptıkları da belli. Özel bir hoca, çok kolay bulabileceğiniz bir hoca değil. Oynattığı oyun da oturduğu taktirde çok fazla seyirciyi memnun edecek" ifadelerini kullandı.



"Yaklaşık 8-9 tane oyuncu alacağız"



Transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Tan Kesler, 8-9 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini dile getirdi. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'den yeni sezonda çok şey beklediklerini aktaran Kesler, "Biz zaten hep Türkiye pazarındayız, hep Türk oyuncuları takip ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'daki gurbetçi futbolcularımızı da takip ediyoruz. Yaklaşık 8-9 tane oyuncu alacağız ama çok ciddi satışlar yaptığımız için herkes bize 'Nasıl para harcayacaklar?' diye bakıyor. Biz olaya daha sağlıklı, daha rasyonel bakmak istiyoruz. Onun için bir hazırlığımız var. Bence bu sene en özel transferimiz Abdülkadir Ömür. Abdülkadir, bizim için çok kıymetli. Bu sene İngiltere piyasasında çok ses getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla onun sahnesini çalmak istemem ama onu destekleyecek, onunla birlikte liderlik yapacak oyuncular her zaman Hull City'de olacak" şeklinde konuştu.



"Jaden Philogene, Aston Villa'ya gidiyor gibi gözüküyor"



Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu Jaden Philogene'in durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Philogene'in eski takımı Aston Villa'ya döneceğini aktaran Kesler, "Jaden Philogene, büyük ihtimalle yaptığımız anlaşma üzerine Aston Villa'ya dönecek. Evrak işlerini yapıyoruz. Dönecek derken onu geri göndermiyoruz. Jaden Philogene'e yaklaşık 5-6 tane büyük kulüpten çok ciddi teklifler geldi. Barcelona kiralama teklifi yaptı, Almanya'dan iki kulüple görüştük. Sezon içerisinde yaklaşık 15-16 da üst düzey takımların scoutları onu izledi. Jaden Philogene'i satın alarak aslında Aston Villa'ya bir fırsat oluşturduk. Onlar da bu fırsatın karşılığında dediler ki 'Biz piyasadaki gelebilecek bütün teklifleri eşleştirmemeye hazırız.' Biz de kendilerine bu teklifleri gösterdik, onlar da eşleştirdiler. Jaden'ı şimdi geri aldılar. Büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'nde oynatacaklar. Bizim de onunla ilgili yatırımımız değer kazanmaya devam edecek. Jaden, Aston Villa'ya gidiyor gibi gözüküyor" dedi.

Acun Ilıcalı'nın, Slovenya takımı Maribor'u satın alması ile ilgili de konuşan Kesler, "Başkanımızın futbolda sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hayali var. Maribor Futbol Kulübü, Slovenya'nın en büyük iki kulübünden bir tanesi. Dolayısıyla orada bir yarış var, bir mücadele var. Burası sadece oyuncu getirip yetiştirilebilecek bir kulüp profili değil. Biz de buraya uygun oyuncular yetiştirip havuzumuzu genişletmek istiyoruz. O genişlettiğimiz havuzu da günün sonunda ana gemi Hull City, belki de Fenerbahçe veya Maribor'un Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Baskılı ortamlarda daha iyi performans veren biriyim"



Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe'de asbaşkan pozisyonuna getirilmesinin kendi görevini etkilemediğini aktaran Tan Kesler, "Mesaim arttı sadece. Biz işimizi hayat şekli gibi yaşıyoruz. Ben, Acun beyi yaklaşık 15-20 senedir tanıyorum. Son üç senedir de onun adına çalışıyorum, onu temsil ediyorum. Sorumluluk ve biraz da stres arttı ama ben açıkçası bu tarz baskılı ortamlarda daha iyi performans veren biriyim. Onun için çok şikayetçi değilim, aksine çok mutluyum. O da Fenerbahçe'de çok ciddi bir görev edindi. Onun, o görevi sağlıklı ve başarılı götürebilmesi için ben 24 saat destek olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda geride bıraktığı, kıymet verdiğimiz, önemli yatırımlarımızın olduğu kulüpleri de en sağlıklı şekilde götürmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"İlk hedef Premier Lig'e yükselmek"



Premier Lig'e yükselmeleri durumunda izleyecekleri yol haritasının hazır olduğunu sözlerine ekleyen Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, "Bizim için aslında çıkmak bir ödül, ama sonuç değil. Geldiğimiz noktadaki istikrarımıza bakıp oradaki aksayan noktalarımızı tamamlarız diye bir planımız var. Bunun 1-2 sene sonra olma ihtimali olabilir. O yüzden bunun sadece bir stratejisini, yol haritasını çizdik. Bizi oraya götürecek oyuncu profilleri üzerinde de bir takım çalışmalarımız var. Tabii ki hedef önce oraya gitmek. Gittikten sonrasını bir Türk zekası ve girişimciliğiyle, Acun Bey'in de liderliğiyle çözeriz diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"Taraftarlarımıza yönelik projelerimiz devam edecek"



Özellikle Türkiye'deki Hull City taraftarlarına yönelik projelerinin olduğunu belirten Kesler, sözlerini şöyle tamamladı:



"İngiltere'de yaklaşık 1 milyar Poundluk bir Championship televizyon anlaşması var. Bunun içerisinde uluslararası bir paket var ve bu paketin içerisinden biz kendi kulübümüzün Türkiye'de daha fazla maçını yayınlamak üzerine bir çaba sarf ediyoruz ki taraftarlarımız önce bizi izlesin, sonra aidiyet duygusunu arttıralım. Ondan sonrasında da Türkiye'de hangi takımı desteklemek istiyorlarsa istesinler ama yurt dışına baktıklarında bizi hissetsinler. Bunun üzerine bir çalışmamız var. Bunu yapabilirsek Türkiye'deki taraftarlarımız Hull City'nin bütün maçlarını hem internet hem de televizyon üzerinden izleyebilecek. Böylelikle bir birliktelik başlamalı diye düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'den bir kitleyi yurt dışına götürüp maç günü ambiyansını yaşatmak istiyoruz. Vize süreci çok uzun ama seyahat ekibimiz bu konu üzerinde ciddi bir çalışma yapıyorlar. İngiltere'deki taraftarlarınızı zaten değişik promosyonlarla buraya getiriyoruz, o devam edecek. Ülkemizde sahte forma işine bir çözüm bulabilirsek Hull City'nin ürünlerini Türkiye'de daha geniş kitleleri sunabileceğimiz bir projemiz de var."

