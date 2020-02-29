Tamer Tuna: "Beraberliğe üzülüyorum"

Antalyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Tuna, iki takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle maçın nasıl geçeceğini bildiklerini söyledi. Erken bir gol yediklerini anımsatan Tuna, “İkinci yarıda iyi oynadık, savunma anlayışımı ve rakip takımın savunma arkasına atılan toplarla istediğimiz pozisyonları bulduk. Golleri de bulduk. Geçen hafta son dakikada kazanmıştık, bu hafta da Fenerbahçe’ye karşı kazanabilecekken 2 puanı kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı. Ama devam edeceğiz. 6 maçtır kaybetmeyen, 3 maçını kazanan bir Antalyaspor var. Bunu bugün 4 maça çıkarmak istiyorduk. Oyuncularımın performansı ve ortaya konulan seyir sevki futbol güzeldi. Ne olursa olsun, oyun disiplini ve mücadelenin getirdiği süreç anlamında bu golü yiyen takım olmamalıyız. 2’nci yarıda geri dönüşü sağlamaktan futbolumuzu ileriye taşımak bizim adımıza güzel” diye konuştu.

Tuna, 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.



"Beraberliğe üzülüyorum"

Görmediği pozisyonları hakem açısından eleştiremeyeceğini ifade eden Tuna, “Biz önce kendimize bakmalı ne olursa olsun o golü yememeliydik. Hakem iyi bir hakem geleceği olan bir hakem. Uzatmalarda bitirebilir miydi. Maalesef o golü uzatma kendi adımıza eleştiri. Pozisyon hatamızdan daha sakin olmamız gereken yerde ama bu sonuç ortaya çıktı. Beraberliğe üzülüyorum. Kaybetmeyen, kazanma alışkanlığı olan bir takım olmak istiyoruz. Son haftaya kadar lige mücadelemiz devam edecek” dedi.





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