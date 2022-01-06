Tahsin Çoban: "Galatasaray'dan çekinmiyoruz..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyorYüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor#COVID-19
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Bahçeliden Osmaniyenin kurtuluş yılına özel duygulandıran videoBahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video#Ankara
Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'#Transfer
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
Djokovice bir şok da Nadaldan Aylar öncesinden biliyordu... Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...Djokovic'e bir şok da Nadal'dan 'Aylar öncesinden biliyordu...' Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...#Novak Djokovic
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktıKadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı! Saldırgan komşusu çıktı#Küçükçekmece
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tahsin Çoban: "Galatasaray'dan çekinmiyoruz..."

#Giresunspor#Galatasaray#Tahsin Çoban
Tahsin Çoban: Galatasaraydan çekinmiyoruz...

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig’in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Çoban, yaptığı açıklamada, “İkinci yarıya deplasmanda Galatasaray maçıyla başlayacağız. Bu zorlu karşılaşmaya Antalya’da yaptığımız devre arası kampıyla iyi hazırlandık. Oyuncularımızın moralleri ve motivasyonları yüksek. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul deplasmanına iyi bir sonuç almak ve taraftarlarımızı sevindirmek için gideceğiz” dedi.

Antalya kampını Cuma günü tamamlayıp aynı gün öğleden sonra İstanbul’a geçeceklerini aktaran Çoban, sakatlığı süren Erol Can Akdağ ile ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Kupası’nda bulunan Souleymane Doukara ve Hamidou Traore’nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın

Giresunspordan Okan Kocuku isteyen Galatasaraya karşı teklif İstenen oyuncu...Giresunspor'dan Okan Kocuk'u isteyen Galatasaray'a karşı teklif! İstenen oyuncu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Galatasaray#Tahsin Çoban

BAKMADAN GEÇME!

Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs