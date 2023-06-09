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Tahkim Kurulu, Şenol Güneş'in cezasını kaldırdı

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#Beşiktaş#Tahkim Kurulu#Şenol Güneş
Tahkim Kurulu, Şenol Güneşin cezasını kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 17:43

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Şenol Güneş'e verdiği 104 bin TL'lik para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığını açıkladı.

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Tahkim Kurulu'nun ilgili kararı şu şekilde:

Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili PFDK’nın 21.05.2023 tarih ve E.2022-2023/985 - K.2022-2023/1239 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.06.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Beşiktaş A.Ş.’nin vekili Av. Emin Özkurt’un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş’e, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 104.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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#Beşiktaş#Tahkim Kurulu#Şenol Güneş

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