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Haber Giriş: 05.01.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını indirdi!

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Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını indirdi!
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Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK’nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Okan Buruk’un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 38.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.500,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

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