Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını indirdi!
Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK’nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Okan Buruk’un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 38.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.500,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine oybirliği ile,
Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu"
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