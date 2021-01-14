Tahkim Kurulu, Enzo Roco'nun 3 maçlık cezasını onadı

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararına yapılan itirazı inceledi ve Şilili oyuncunun 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile onayladı.

Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübüne protokol tribününde yer alanların neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, kulübün idarecilerinden Mahmut Recevik'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ile 52 bin 500 liralık cezanın da onandığını açıkladı