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Tahkim Kurulu açıkladı! Bursaspor'un resmen 3 puanı silindi...

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#Bursaspor#Tahkim Kurulu#TFF 2. Lig
Tahkim Kurulu açıkladı Bursasporun resmen 3 puanı silindi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 13:53

Bursaspor Kulübü’nün, aldığı 3 puan silme cezasına karşı yaptığı itiraz reddedildi ve bugün itibariyle Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre karar onandı.

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Bursaspor’un puan silme cezası resmileşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün yaptığı itiraz sonrası yaptığı inceleme üzerine açıklama yayımladı.

Tahkim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Kulüp Lisans Kurulu’nun Bursaspor'a verdiği 3 puan silme cezasını onadı.

14 puanı bulunan Bursaspor’un puanı böylece 11’e düşecek ve ligde son sıraya gerilecek.

Tahkim Kurulu’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bursa Spor Kulübü Derneği’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 30.11.2023 tarihli E.2023/159 - K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 12.01.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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#Bursaspor#Tahkim Kurulu#TFF 2. Lig

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