Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu

Haberin Devamı

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’u yenerek altın madalya kazandı. Akgül kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın yedinci gününde erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-2 galip ayrılan Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

31 yaşındaki güreşçi, 2014 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

HAMZA YERLİKAYA: MİLLET OLARAK ONUR VE GURUR DUYDUK

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’ndaki milli güreşçiler ile millet olarak onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül’ü tebrik ederek, “Bu, buradaki 4’üncü altın madalyamız. Burhan’ı, Rıza’yı, Yasemin’i, Taha’yı tebrik ediyoruz. Millet olarak onur ve gurur duyduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen federasyonlarımıza, hocalarımıza, antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türk sporu yeniden diriliş, yeni var oluşunu gösteriyor. Son zamanlardaki alınan madalyaları da görüyorsunuz. Bunlar sürekli artarak büyüsün istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.