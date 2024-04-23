Tadic ve Szymanski'de beklenmedik düşüş! Joshua King en son 3 Şubat'ta...

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 86'ya yükseltti ancak hafta sonunda zirvede 90 puanla lider olan Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli ekipte, son haftalarda Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin skor katkısında düşüş yaşanması dikkat çekti.

TADIC'İN AKAN OYUNDA 3 GOLÜ VAR

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dusan Tadic, puan kaybedilen Sivasspor deplasmanında etkisiz kaldı.

41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden tecrübeli kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi bulamadı.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maçın tamamında forma giyen Sırp yıldız, ürettiği 9 golün 6'sını penaltıdan atarken, akan oyunda sadece 3 gol bulabildi.

Tadic'in bu sezon 11 asisti bulunuyor.

SYZMANSKİ SESSİZLİĞİNİ YİNE BOZAMADI

Sarı-lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ligdeki ilk 20 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentileri karşılayamayan Polonyalı oyuncu, oynadığı son 12 lig karşılaşmasında sadece Adana Demirspor maçında 1 asist üretebildi.

24 yaşındaki yıldız, Sivasspor karşısında da etkisiz bir performans sergiledi ve 71'de kenara alındı.

EN SON 3 ŞUBAT'TA...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzun zamandır sakatlıklarla boğuşan ve forma şansı bulmakta zorlanan Joshua King'i dün gece dakikalar 90+12'yi gösterirken golü atan İrfan Can Kahveci yerine oyuna sürdü.

Maçta sadece 2 kez topla buluşabilen King, en son ligde 3 Şubat'ta oynanan Antalyaspor deplasmanında forma giymişti.

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Bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Norveçli yıldız, toplamda forma şansı bulduğu 24 karşılaşmada 4 gol - 2 asistlik performans ortaya koydu.

Bu 24 karşılaşmanın sadece 7'sinde mücadeleye ilk 11'de başlayabildi.