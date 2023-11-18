Szymanski'li Polonya, EURO 2024 şansını kaybetti!

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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor. C, E ve H Grubunda oynanan 7 karşılaşma ile elemeler devam etti. Bugünkü karşılaşmaların ardından E Grubu’nda yer alan Arnavutluk ve H Grubu’nda bulunan Danimarka, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

E Grubu'nda Çekya ile 1-1 berabere kalan Polonya'nın EURO 2024'e katılma şansı kalmadı. Polonya'da Fenerbahçeli Szymanski 86. dakikada; Antalyasporlu Adam Buksa ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Elemelerde C, E ve H Grubunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

C Grubu:

İngiltere - Malta: 2-0

İtalya - Makedonya: 5-2

E Grubu:

Moldova - Arnavutluk: 1-1

Polonya - Çekya: 1-1

H Grubu:

Kazakistan - San Marino: 3-1

Finlandiya - Kuzey İrlanda: 4-0

Danimarka - Slovenya: 2-1