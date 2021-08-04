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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Sydney McLaughlin'den Tokyo 2020'de dünya rekoru!

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Sydney McLaughlin'den Tokyo 2020'de dünya rekoru!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney McLaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Kadınlar 400 metre engelli yarışında McLaughlin, 51.46'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve kendisine ait (51.90) dünya rekorunu geliştirdi.

Kişisel en iyi derecesini yapan ABD'li Dalilah Muhammad, 51.58 koşarak bir önceki dünya rekoru derecesini geçmesine rağmen gümüş madalyada kaldı. 52.03'lük derecesiyle üçüncü olan Hollanda'dan Femke Bol ise bronz madalya elde etti.

Sydney McLaughlinden Tokyo 2020de dünya rekoru

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