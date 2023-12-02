Suudi Arabistan'da Jorge Jesus fırtınası! Al Hilal - Al Nassr maçında golü iptal edilen Ronaldo çılgına döndü, Messi tezahüratlarına ilginç cevap...

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Suudi Arabistan Pro Lig 15. hafta maçında lider Al Hilal ile en yakın takipçisi Al Nassr karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de Koulibaly, Ruben Neves, Milinkovic-avic, Malcom ve Aleksandar Mitrovic sahaya çıkarken Al Nassr'da Telles, Fofana, Brozovic, Talisca, Ronaldo ve Mane forma giydi.

İlk yarısı golsüz geçen maçta Al Hilal 64. dakikada Milinkovic-Savic'in golüyle öne geçti.

GOLÜ İPTAL EDİLEN RONALDO ÇILDIRDI

Al Nassr, 76. dakikada Cristiano Ronaldo ile gol buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR kontrolü sonrası karar doğrulandı ve gol geçersiz sayıldı.

Cristiano Ronaldo bu kararın ardından çılgına döndü ve hem orta hakeme hem de yan hakeme tepki gösterdi.

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Al Nassr teknik direktörü Luis Castro da cep telefonundan hakeme pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde bir kare gösterdi ancakkarar değişmedi.

MITROVIC FİŞİ ÇEKTİ

Al Hilal, 89 ve 90+2'de goller buldu ve skoru 3-0'a getirip maçı kazandı. Sırp yıldız, Al Hilal formasıyla çıktığı 20 maçta 21 gol attı.

JESUS'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR! FARK 7 OLDU

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, 15 maçta 13 galibiyetve 2 beraberlikle puanını 41'e yükseltti. Al Nassr ise 34 puanda kaldı. Zirvede puan farkı 7'ye çıkmış oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jesus, Al Hilal'in başında tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi: 19 galibiyet, 3 beraberlik.

STADYUMDA 'MESSI' TEZAHÜRATLARI! RONALDO'DAN 'ÖPÜCÜK'LÜ CEVAP

Maçın oynandığı King Fahd International Stadyumu'nu dolduran Al Hilal taraftarları, ilk yarı ve maçın sonunda Ronaldo'ya karşı Messi tezahüratları yaptı. Portekizli yıldız bu tezahüratlara elini dudağına götürüp öpücük hareketi yaparak yanıt verdi.

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JESUS: HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK

Maç sonrası Al Hilal sosyal medya hesaplarından videosu paylaşılan Jorge Jesus; "Önemli bir galibiyet. Takımı ve taraftarları tebrik ederim ama henüz bir şey kazanmadık. Bu şekilde devam etmemiz lazım." dedi.

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