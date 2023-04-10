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Suudi Arabistan'da Al Feiha ile Al Nassr arasında olaylı maç... Nwakaeme çıldırdı, Ronaldo sinirlendi!

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#Anthony Nwakaeme#Cristiano Ronaldo#Anderson Talisca
Suudi Arabistanda Al Feiha ile Al Nassr arasında olaylı maç... Nwakaeme çıldırdı, Ronaldo sinirlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 10:27

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında oynanan Al Feiha - Al Nassr maçı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya eski Trabzonsporlu Anthony Nwaekeme ve dünya yıldızı Cristiano Ronaldo damga vurdu.

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al Feiha, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'yı kadrosunda bulunduran Al Nassr'ı konuk etti.

Al Majma'ah Sports City stadyumunda oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken yaşananlar mücadeleye damgasını vurdu.

NWAKAEME HOCASINA İSYAN ETTİ

Maçın 90+1. dakikasına 0-0'lık beraberlikle girildi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Al Feiha takımı için değişiklik işareti verdi. Bu işaretin ardından değişiklik tabelasına bakan 34 yaşındaki Nwakaeme adeta şoka uğradı.

Değişiklik tabelasında Nwakaeme'nin numarası yazıyordu. Nijeryalı futbolcunun yerine takımın forvet oyuncusu Malek Al Abdulmomam oyuna girdi. Nwakaeme, hocasının bu tercihi karşısında şaşkına döndü ve kulübün Sırp teknik direktörü Vuk Rasovic'e tepki gösterdi.,

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İKİ TAKIMIN GOLÜ DE OFSAYT KURBANI OLDU

0-0'lık sonuçla biten mücadeleye yaşanan krizlerin yanı sıra ofsaytlar da damga vurdu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Al Feiha'nın Macar oyuncusu Aleksandar Trajkovski, Nassr filelerini sarstı fakat gol ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Diğer ofsayta takılan isim ise Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı eski Beşiktaşlı Anderson Talisca idi. Brezilyalı futbolcu, maçın 80. dakikasında, Feiha takımının file bekçisini mağlup etti fakat bu gol de tıpkı Al Feiha'nın golü gibi ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Suudi Arabistanda Al Feiha ile Al Nassr arasında olaylı maç... Nwakaeme çıldırdı, Ronaldo sinirlendi

CRISTIANO RONALDO MAÇ SONUNDA SİNİRLENDİ

Sayılmayan gollerin ve Nwakaeme'nin tepkisinin damga vurduğu maçın son aktörü ise Cristiano Ronaldo'ydu. Portekizli süperstar, maçın tamamlanmasının ardından kendisinin yanına gelen Al Feiha'lı futbolcuya tepki gösterdi.

37 yaşındaki futbolcu, bu maç kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Maç boyunca Feiha kalesine 4 şut gönderen Ronaldo, sadece bir kez topu rakip kaleye isabet ettirebildi.  

ALL NASSR LİGDE 2. SIRADA

Cristiano Ronaldo transferiyle ligin favorisi haline gelen All Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 2. basamağında. Bu sezon çıktığı 23 maçta 53 puan toplayan Arabistan ekibi, lider El İttihad'ın 3 puan gerisinde. 

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Nwakaeme'nin formasını giydiği Al Feiha ise 25 puanla ligin 11. sırasında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anthony Nwakaeme#Cristiano Ronaldo#Anderson Talisca

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