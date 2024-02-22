Survivor All-Star'a Ronaldinho damgası! Acun Ilıcalı ile takım oldular, Sercan Yıldırım'a karşı oynadılar

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Survivor All-Star'ın son bölümüne Ronaldinho konuk oldu. Brezilyalı eski yıldız, Acun Ilıcalı ile takım oldu ve Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz'a karşı oynadı.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz bölümde Acun Ilıcalı, Survivor'a Ronaldinho'nun katılacağını açıklamıştı.

Ilıcalı, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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SERCAN YILDIRIM MEYDAN OKUDU

Karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla konuşan Sercan Yıldırım, gülerek "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var. O, Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona’da şampiyon olmak kolay. " dedi.

AYAK VOLEYBOLU OYNADILAR

Gösteri amaçlı oynanan ayak voleybolunda Sercan ile Yasin, Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho takım oldu.

Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest ederken sosyal medyanın da gündemi oldu.