Sürpriz iddia: Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor...

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Vincent Aboubakar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Beşiktaş formasını iki dönem terleten Kamerunlu golcü için Trabzonspor'un harekete geçtiği iddia edildi.

Goal.com Suudi Arabistan'dan Tamer Ebou Sido, "Yaklaşan kış transfer pazarında Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Son şampiyon Trabzonspor ve Adana Demirspor Kamerunlu golcü ile ilgileniyor" açıklamasını yaptı.

ADANA DEMİRSPOR İÇİN HULK VE SUAREZ İDDİASI

Aboubakar ile ilgilendiği belirtilen Adana Demirspor'un Hulk ve Luis Suarez için de girişimde bulunduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI

Beşiktaş ile çıktığı 67 maçta 35 gol atan Aboubakar, 9 da asist laptı. Kamerun Milli Takımı formasını 89 kez giyen ve fileleri sarsan 30 yaşındaki forvetin kulübü Al-Nassr ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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