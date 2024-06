Süper Lig'in yükselen değeri Deniz Ertaş'tan Spor Arena'ya samimi itiraflar: 'Galatasaray'ı duyunca gece uyku tutmadı!' | 'Fernando Muslera benimle konuştu'

Haberin Devamı

Konyaspor’un Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçta kaleyi koruyan Deniz Ertaş, zorlu mücadelede yaptığı 7 kurtarışla herkesin takdirini toplamıştı. Genç yaşına rağmen yüksek özgüvenle Süper Lig’de mücadele eden Ertaş, transferin gözdesi haline geldi.

Konyaspor’da toplam 12 maçta görev yapan 19 yaşındaki başarılı eldiven, U19 Milli Takımı’nın kadrosuna davet edilerek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etme şansı yakaladı. Kariyeriyle ilgili hedeflerini anlatan genç kaleci Deniz Ertaş, Avrupa hayaliyle ilgili de konuştu.

Konyaspor'un 19 yaşındaki file bekçisinin Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“YENİ SEZONDA KONYASPOR’U LAYIK OLDUĞU YERE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 41 puanla tamamlayarak ligde kalmayı başardınız. Zorlu sürece rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Konyaspor’un performansını değerlendirir misin?

Geçen sene lige başlarken hedefimiz Süper Lig’i en yüksek potada bitirmekti. Fakat aldığımız kötü sonuçlarla birlikte o hedeften uzaklaştık. Bu süre içinde tek hedefimiz Konyaspor’u Süper Lig’de tutmak oldu. Son haftalarda takıma Ali Çamdalı hocamızın gelmesiyle birlikte iyi sonuçlar aldık. Bununla beraber ligde kaldığımız için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi çalışarak Konyaspor’u layık olduğu yerlere çıkarmak istiyoruz.

“TAKIM ARKADAŞLARIMLA BU FIRTINADAN EN AZ HASARLA ÇIKMAYA ÇALIŞTIK VE BUNU BAŞARDIK”

Bu süreçte 3 teknik direktör değişikliği yaşadınız. Bu durum performansınızı nasıl etkiledi?

Teknik direktör değişiklikleri tabii ki de hiçbir kulübün yaşamak istemediği durumlardır. Her futbolcu kulüpteki sistemin her zaman dört dörtlük olmasını ister. Ama bazen bazı durumlar istediğimiz gibi gitmeyebilir. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu fırtınadan çıkabildiğimiz en az hasarla çıkmaya çalıştık. Ve bunu başardığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene buna benzer sıkıntılar yaşamayız. İnşallah bu sene yeni yönetimimizle birlikte skora daha fazla katkı sağlayabilecek oyuncularla daha fazla puan kazanacağız. Daha iyi maçlar ve güzel sonuçlarla daha fazla puan toplamak istiyoruz. Şu an yönetimimizin de tek düşüncesi bu.

“BU SENE DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAĞIMA İNANIYORUM”

Yeni sezonda Konyaspor’un başında kulübün eski kaptanlarından olan Ali Çamdalı olacak. Ali Hoca’nın takım yönetimi ve futbolcularla iletişimi hakkında gözlemlerin nelerdir?

Ali Çamdalı hocamız takıma sportif direktör olarak geldiğinde genç oyuncularla birlikte bir toplantı yapmıştı. Bundan sonra genç oyunculara daha fazla önem verileceğini ve daha çok forma şansı bulacağımızı söylemişti. Geçen sezonun son maçlarına girilirken Ali Çamdalı hocamızın teknik direktörümüz olarak göreve gelmesi hem benim hem de takım arkadaşlarım adına çok güzel bir gelişmeydi. Bizim de yakından tanıdığımız bir isimdi. Ayrıca bizi de yakından tanıyan biriyle çalışmak hepimiz için çok önemliydi. Bu sene daha fazla forma şansı bulacağıma inanıyorum. Ali Çamdalı hocamla olan son görüşmem de bu yöndeydi. Antrenmanlarda nasıl çalışırsak maçlarda da aynı pozisyonların ve senaryoların oluşacağını söylemişti. Hocamızın söylediği gibi oldu ve benim ilk maçım olan Galatasaray deplasmanında hocamız ne dediyse aynı senaryolar oluştu.

“GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAĞIMI ÖĞRENİNCE HEYECANDAN UYKUYA DALMAKTA ZORLANDIM”

Bu sezon Konyaspor formasıyla 12 maça çıktın. İlk iki maçın Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşıydı. Özellikle Galatasaray maçında yaptığın 7 kurtarış dikkat çekiciydi. Maçta oynayacağını öğrendiğinde neler hissettin?

Maçtan 1 gün önce yaptığımız son antrenmanda ilk 11’de oynayacağımı öğrendiğimde heyecanlandım. Bu arada maçtan önceki gece uykuya dalmakta epey zorluk yaşadım. Sürekli olarak maçta neler yapabileceğimi düşünüyordum. Ailemi aradım ve onlar da bana moral ve motivasyon anlamında destek oldular. Fakat her ne kadar heyecanlı olsam da heyecanımı dışarıya yansıtmamaya çalıştım. O heyecan stadyuma gelesiye kadar içimde hep vardı. Isınmak için sahaya çıktığımda her şeyi bir kenarı bıraktım. Sahaya tam olarak odaklanıp elimden geleni yapmaya çalıştım. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.

“MUSLERA, TEBRİK ETTİ VE BİR GÜN AVRUPA’DA DA OYNAYABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ”

Galatasaray maçında karşında Zaha, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper gibi sezonun formda oyuncuları vardı. Kendini zorlu deplasmanda nasıl motive ettin?

Maçtan önce Galatasaray’da ne kadar büyük isimlerin olduğunu biliyordum. Daha önce böyle isimlere karşı forma şansı bulamamıştım ama bu maçtan önce kadroya girdiğim maçlar olmuştu. O yüzden bu tarz oyuncuların nasıl oynadığını ve sahada neler yaptığını biliyordum. Maçtan sonra Muslera başta olmak üzere diğer oyuncular tebrik etti ve başarılarımın devamını dilediler. Ayrıca yetenekli bir kaleci olduğumu ve aynı şekilde devam edersem bir gün Avrupa’da da oynayabileceğimi söylediler.

“EDERSON MORAES’İ ÖRNEK ALIYORUM VE HER ZAMAN ONUN VİDEOALARINI İZLİYORUM”

Yaptığın bireysel çalışmalardan bahseder misin? Ayrıca kendine örnek aldığın bir kaleci var mı?

Kendimi geliştirmek için her antrenmandan önce fitness çalışıyorum. Antrenmanlara da ne kadar iyi hazırlanabilirsem o kadar iyi olacağımı düşünüyorum. Antrenmanlardan sonra da olabildiğince sahada kalıp ayak tekniğimi geliştirmeye çalışıyorum. Oynadığım mevkide Ederson Moraes’i örnek alıyorum. Çünkü Ederson, son senelerde kendini epey geliştirdi ve Manchester City’de çok inanılmaz bir performansa imza atıyor. Genelde maçlardan önce odamda dinlenirken ve maça giderken her zaman onun videolarını izliyorum.

“BİR GÜN HAALAND, JULİAN ALVAREZ VE FODEN GİBİ OYUNCULARA KARŞI DA OYNAMAK İSTERİM”

İleride Avrupa’da oynamak istediğin ve mantalite olarak yakın bulduğun bir lig var mı?

Bir gün İngiltere Premier Lig’de oynamak istiyorum. Oradaki oyuncuların kalitesini, antrenörleri, takımları ve taraftarları çok üst seviyede buluyorum. İnşallah bir gün orada oynamak bana da nasip olur. Kaleyi bir gün orada Erling Haaland, Julián Álvarez ve Phil Foden’a karşı korumak isterim. Tabii ki hepsi de mükemmel oyuncular. Lig ve takım olarak mükemmel bir seviyede oynuyorlar.

“SASSUOLO VE LİLLE İDDİALARINI BEN DE DUYDUM AMA…”

Son dönemde ismin Süper Lig ve Avrupa takımlarıyla anılıyor. Özellikle Sassuolo ve Lille kulüplerinin takibinde olduğunu öğrendik. Bu iddialarla ilgili neler söylemek istersin?

Evet, bu kulüplerle ilgili benim de kulağıma gelen bazı duyumlar oldu. Şu an ilk hedefim Konyaspor’da daha fazla forma şansı bulmaktır. Ardından Konyaspor’a para kazandırarak Avrupa’ya transfer olmak istiyorum. İnşallah bir gün bu hayalimi gerçekleştirmek nasip olur.

“MOLDOVA MİLLİ TAKIMI, ISRARLA REDDETMEMİZE RAĞMEN HER AY AİLEMİ ARIYOR”

Geçtiğimiz aylarda Moldova Milli Takımı’nın da seni istediğine dair iddialar vardı. Milli takım süreciyle ilgili neler yaşandı?

Bir kere Moldova Milli Takımı’nın hazırlık kampına katılmıştım ve maç oynamadan dönmüştüm. Şu an hala Moldova Milli Takımı’na çağırıyorlar. En son 1 ay önce Moldova Ümit Milli Takımı’na davet ettiler ve beni orada görmek istediklerini söylediler. Böyle bir düşüncem olmadığını söyledim. Israrla kabul etmeyeceğimizi söylesek de ailemi de her ay arıyorlar.

“AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNE DOĞRU ADIM ADIM YAKLAŞMAK İSTİYORUZ”

U19 Milli Takımımızla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceksin. Grupta Danimarka, Fransa ve İspanya ile oynayacaksınız. Dev turnuvayla ilgili hedeflerini anlatır mısın?

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmeden önce şu an Moldova’da bulunuyoruz. Moldova’da 3 hazırlık maçımız vardı. İlk maçımızı 2 gün önce Moldova’ya karşı oynadık. 2-1’lik galibiyet aldık ve 90 dakika forma giydim. Şu an Avrupa Şampiyonası için çok önemli bir hazırlık aşamasındayız. Soykan Başar Hocamızla farklı oyun tarzları deniyoruz. Oynayacağımız rakiplerin kadrosunda Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynayan oyuncular bulunuyor. Mesela Bayern Münih’ten Mathys Tel, Barcelona’dan Dani Rodríguez gibi oyunculara karşı oynayacağız. Diğer milli takımların da çok iyi oyuncuları var. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmaktır. Gruptan çıktığımız takdirde direkt FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılma şansı yakalayacağız. Şu an ilk hedefimiz Dünya Kupası’na katılabilmek ve ondan sonra Avrupa Şampiyonası finaline doğru adım adım yaklaşmak.

“BİR GÜN BEN DE A MİLLİ TAKIM’IN KALESİNİ KORUMAK İSTİYORUM”

Millilerimiz EURO 2024’te mücadele edecek. Milli takımımızın kaledeki gücü ve A Milli Takım hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

A Milli Takım’ın kalesinde Mert Günok, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır gibi çok önemli isimler var. Hepsi de inanılmaz kaleciler. Daha önce kupa maçında Mert ağabeye karşı oynama şansı bulmuştum. O da hem karakteri hem de kaleciliğiyle öne çıkmış bir isim. Bir gün ben de onlar gibi A Milli Takım’ın kalesini korumak istiyorum. Altay Bayındır, Anadolu kulübünden çıktıktan sonra Fenerbahçe’de oynadı. Şimdi bana göre dünyanın en büyük ligi olan Premier Lig’de forma giyiyor. Bence her Türk kalecinin örnek alabileceği bir isim. İnşallah bana da yurt dışında böyle kapılar açılır.