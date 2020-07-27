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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'in son haftasına damga vuran iddaa kuponu! 5.685 TL kazandı...
GeriFutbol Süper Lig'in son haftasına damga vuran iddaa kuponu! 5.685 TL kazandı...
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Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Süper Lig'in son haftasına damga vuran iddaa kuponu! 5.685 TL kazandı...

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Süper Lig'in son haftasına damga vuran iddaa kuponu! 5.685 TL kazandı...
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Süper Lig'de 2019-20 sezonu müthiş maçlarla sona erdi. Birçok karşılaşmada son dakika golleri atıldı, ve o atılan gollerle kazanan kuponlardan biri dikkatimizden kaçmadı! İşte 90+5 ve 90+9'da gelen gollerle 5.685 TL kazanan kupon...

Bu bir ilandır

Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanan 2019-20 sezonunun son hafta maçları, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Son ana kadar Ankaragücü'nden sonra küme düşecek takımların hangileri olacağı sorusuyla heyecan doruklardaydı...

Denizlispor 90+5'te kalesinde gol gördü ve hemen kulağını diğer maçlara çevirdi, Rizespor 2-1 sonrası 2-2 ararken 90+9'da Ozan Tufan skoru 3-1 yapan golü attı.

İddiasız Göztepe de Şampiyonlar Ligi bileti için çırpınan Sivasspor'un umutlarını 90+5'te Berkan Emir'le bitirdi.

Bu son dakika golleri, bir Misli.com üyesine 5.685 TL kazandırdı!

Aynı kuponu 5 defa oynayan üye toplamda 28.425 TL kazandı...

İşte o kupon...

Süper Ligin son haftasına damga vuran iddaa kuponu 5.685 TL kazandı...

 

Süper Ligin son haftasına damga vuran iddaa kuponu 5.685 TL kazandı...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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