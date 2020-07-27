Süper Lig'in son haftasına damga vuran iddaa kuponu! 5.685 TL kazandı...
Süper Lig'de 2019-20 sezonu müthiş maçlarla sona erdi. Birçok karşılaşmada son dakika golleri atıldı, ve o atılan gollerle kazanan kuponlardan biri dikkatimizden kaçmadı! İşte 90+5 ve 90+9'da gelen gollerle 5.685 TL kazanan kupon...
Bu bir ilandır
Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanan 2019-20 sezonunun son hafta maçları, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.
Son ana kadar Ankaragücü'nden sonra küme düşecek takımların hangileri olacağı sorusuyla heyecan doruklardaydı...
Denizlispor 90+5'te kalesinde gol gördü ve hemen kulağını diğer maçlara çevirdi, Rizespor 2-1 sonrası 2-2 ararken 90+9'da Ozan Tufan skoru 3-1 yapan golü attı.
İddiasız Göztepe de Şampiyonlar Ligi bileti için çırpınan Sivasspor'un umutlarını 90+5'te Berkan Emir'le bitirdi.
Bu son dakika golleri, bir Misli.com üyesine 5.685 TL kazandırdı!
Aynı kuponu 5 defa oynayan üye toplamda 28.425 TL kazandı...
İşte o kupon...
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