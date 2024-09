Süper Lig'in eski yıldızı Balazs Dzsudzsak'tan itiraf: 'Fenerbahçe'ye transferim iptal oldu, Galatasaray ve Sallai...'

Haberin Devamı

2008-2011 yılları arasında PSV Eindhoven’da oynadığı futbolla Avrupa’nın en etkili hücum oyuncularından biri olan Balázs Dzsudzsák, burada Hollanda Eredivisie ve Hollanda Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Uzun yıllar Süper Lig devleriyle ismi anılan başarılı futbolcu, 2015 yılında dönemin Süper Lig ekibi Bursaspor’un yolunu tuttu. Yeşil-beyazlı kulüpte 25 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, hücumdaki etkili oyunuyla taraftarlarda iz bıraktı. Macaristan Milli Takımı ile 109 maça çıkan Dzsudzsák, takımına 21 gollük katkı sağladı ve takımın efsaneleri arasına girmeyi başardı. Şimdilerde Debrecen forması giyen tecrübeli hücumcu; Bursaspor’daki günleri, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe’ye iptal olan transferi ve Galatasaray’ın yeni transferi vatandaşı Roland Sallai ile ilgili değerlendirmelerini aktardı.

BALAZS DZSUDZSAK’IN KARİYERİYLE İLGİLİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“TÜRKİYE’DE FUTBOLA KARŞI İNANILMAZ BİR FANATİZM VAR”

Kariyerinde Macaristan, Hollanda ve Rusya gibi ülkelerde de futbol oynadın. Türk futbolunu tutku ve zihniyet açısından nasıl değerlendiriyorsun?

Özellikle mental olarak düşündüğümüzde Süper Lig’in bu bahsedilen liglere göre daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ülkede futbola karşı inanılmaz bir fanatizm var ve bu bir futbolcu için çok güzel bir duygu. Bu durum bir futbolcu için çok büyük bir fark yaratıyor. Taraftarların Bursa'da beni nasıl karşıladıklarını, bana gösterdikleri sevgi ve saygıyı bugüne kadar hiç unutmadım. Taraftarlar, ayrıca oynadığımız tüm maçlarda stadyumda muhteşem bir atmosfer yarattılar.

“SÜPER LİG’DEKİ TARAFTAR BASKISI MOTİVE EDİCİYDİ”

Türk futbolundaki stadyum atmosferi ve taraftar baskısı hakkında ne düşünüyorsun?

Süper Lig’de hem fantastik hem de tüyleri diken diken eden bir atmosfer var. Stadyumların atmosferini gerçekten çok beğendim. Açıkçası deplasman maçlarında da taraftar baskısı hissediyorduk. Ancak baskı kelimesini burada sadece iyi ve motive edici anlamda kullanmak istiyorum. Çünkü dolu tribünlerde oynamayı sevmeyen bir futbolcu var mıdır ki?

“GALATASARAY’A VE BEŞİKTAŞ’A KARŞI OYNADIĞIMIZ MAÇLARI UNUTAMAM”

Süper Lig’de 4 büyük takıma karşı maçlar oynadın. Seni en çok hangi maçlardaki atmosfer etkiledi?

Bu takımların hepsi de çok güzel stadyumlara sahipler. Maç günü yaklaştıkça bu stadyumlarda oynayacağım anı bekliyordum. Galatasaray’a ve Beşiktaş’a karşı oynadığımız belki de çok unutulmaz olan ve atmosferi muhteşem olan maçları söylemek isterim. Ve tabii ki yeni stadımızı açtıktan sonra Bursa'daki ilk maçımızı da unutamam.

“FENERBAHÇE, ROBİN VAN PERSİE’Yİ ALINCA TRANSFERİM İPTAL OLDU”

2010-2016 yılları arasında 4 büyük kulübün seninle ilgilendiğine dair birçok haber Avrupa medyasında yer almıştı. O dönemde bu kulüplerin sana bir ilgisi var mıydı?

PSV'de oynadığım dönemlerde (2008-2011) “fiyatımın” 12 milyon avro olduğu herkesçe çok iyi biliniyordu. Türkiye'de oynamayı çok istiyordum ama maalesef o dönemlerde resmi bir teklif gelmedi. Özellikle Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş'ın ilgisine dair hep söylentiler duydum ama ciddi bir girişim olmadı. Bursaspor’a transfer olduğum zamanı (2015) hatırlıyorum. Oraya transfer olmadan önce uzun bir süredir Fenerbahçe'nin de beni transfer etmek istediği ve görüşmelerin olduğu doğruydu. Daha sonra Robin Van Persie oraya gittiği için benimle sözleşme imzalayamadılar.

“ERTUĞRUL SAĞLAM, MOTİVASYONU YÜKSEK VE İYİ DÜŞÜNEN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

Bursaspor’da teknik direktörler Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu ile çalıştın. Bu iki antrenörün takım yönetimi ve oyuncularıyla iletişimi hakkında ne düşünüyorsun?

Bu teknik direktörlerle çalışmayı çok sevdim, özellikle de Ertuğrul Sağlam ile. Çünkü Ertuğrul Sağlam’ın benim takıma alınmamda büyük rolü vardı. Ne yazık ki sonuçlar iyi gitmedi ve kısa bir süre sonra takımdan ayrıldı. Ertuğrul Sağlam, motivasyonu yüksek, iyi düşünen ve hücum futbolu oynayan bir teknik direktördü. Onun bu tarzı bana daha yakındı. Ondan sonra benim için de daha zor oldu çünkü takımın oyun tarzı değişti. Yeni hocayla beraber yeni taktikler geldi. Bursaspor, o zamanlar çok iyi işleyen bir takımdı. Müthiş bir taraftar kitlesi vardı. Başarıya aç insanlara ve harika oyunculara sahipti. Bu yüzden kulübün Süper Lig’den düşmesine çok üzüldüm.

“O MAÇTA RONALDO GİBİ 2 GOL ATTIĞIM İÇİN SON DERECE GURURLUYDUM”

EURO 2016'da grup lideri olarak bir üst tura çıktığınız Portekiz maçından da konuşmak istiyorum. O maçta harika futbolunu 2 golle süslemiştin. Portekiz maçının kariyerinizdeki yerinden bahseder misin?

Benim için gerçekten harika bir maçtı ve ölümsüz bir deneyimdi. Bu maçı hayatım boyunca unutmayacağım. O maçta Macar futbolu halkın gözünde yeni bir seviyeye ulaştı. Milyonlarca Macar'a yeniden umut verdik ve onları gururlandırmayı başardık. Çünkü Portekiz gibi o sene turnuvayı kazanan bir takıma karşı oynadık ve maçı domine ettik. Bu maç hayatımın en güzel anlarından biriydi, hatta belki de en güzeliydi. Özellikle de o maçta Cristiano Ronaldo gibi 2 gol attığım için son derece gurur duyuyorum.

“ROLAND SALLAİ, GALATASARAY’DA OLMAYI GERÇEKTEN HAK EDİYOR”

Galatasaray, geçen hafta Freiburg'dan Roland Sallai'yi transfer etti. Milli takımdan arkadaşın olan Roland Sallai'nin potansiyelini değerlendirir misin?

Roland Sallai ile aramızda çok iyi bir arkadaşlık var. Sallai, İstanbul'a gitmeden önce beni aradı ve fikrimi sordu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine imza attığı için çok mutlu oldum. Onunla çok gurur duyuyorum çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda olmayı gerçekten hak ediyor. Orada kariyerinde ilerlemesi için her şey veriliyor. Baskı, sorumluluk ve karakter gibi her konuda daha da gelişebilecek. Çünkü Galatasaray'da oynuyorsanız oraya ait olduğunuzu sürekli kanıtlamanız gerekiyor. Sallai, eminim bu seviyeyi de aşacaktır. O, çok mütevazı ve çalışkan bir futbolcudur. Her şeyi futboldan ibarettir ve her zaman daha iyi olmak ister. Galatasaray’a transfer olmasının iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Buradan daha da üst bir lige yükseleceğinden eminim ve hayatındaki hedeflerine ulaşması için ona destek olacağım.

“SALLAİ’NİN TARAFTARLARA BÜYÜK MUTLULUKLAR YAŞATACAĞINA EMİNİM”

Roland Sallai'nin Türk futbolundaki bu baskı ve atmosferle başa çıkabileceğini düşünüyor musun?

Elbette! Roland Sallai, bu baskı ve atmosferle başa çıkmaya hazır bir futbolcudur. 6 yıl Bundesliga'da oynayabilen herkesin her yerde bunu başarabileceğini düşünüyorum. O, çok iyi bir karakterdir. Sallai, ayrıca milli takımımızın en iyi oyuncularından biridir. Almanya'da geçirdiği bu 6 yıl boyunca kendisini çok geliştirdi. Umarım en kısa zamanda Galatasaray'da da forma şansı bulur. Sallai’nin taraftarlara büyük mutluluklar yaşatacağına eminim.

“SALLAİ’NİN HÜCUMDAKİ OYUNCULARLA ENTEGRASYONU KOLAY OLACAK”

Galatasaray'da hücum pozisyonunda Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Osimhen gibi futbolcular görev yapıyor. Roland Sallai bu futbolcularla uyum içinde oynayabilecek mi?

Roland Sallai, hiçbir zaman meydan okumaktan korkmadı çünkü hem Bundesliga'da hem de milli takımda takıma girebilmek için sürekli mücadele etmesi gerekiyordu. Güçlü bir karaktere sahip olduğu için her yerde ondan faydalanabileceğinizi kanıtladı. Bu yüzden Roland Sallai’nin Galatasaray’ın hücumundaki oyuncularla entegrasyonunun kolay olacağını düşünüyorum. Tabii ki antrenmanlarda ve maçlarda da en iyi formunu göstermesi onun için daha kolay ve daha iyi olacaktır. Onunla ilgili iyi haberler bekliyorum.