Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth

Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Trabzonspor'da Alexander Sörloth durdurulamıyor, Gol krallığının zirvesinde yer alan Norveçli futbolcu dün akşam 5. dakikada attığı golle takımını umutlandırırken geriden gelen Beşiktaş 2-1 öne geçse de 90+3’te sahneye yine Kuzey’in Kralı çıktı.

İlk yarıda 4-1 kazanılan maçta da Beşiktaş ağlarını havalandıran Sörloth G.aray ve F.Bahçe maçlarını da boş geçmezken bu sezon ligde 3 Büyük takımına da gol atan tek futbolcu konumunda.

İSTANBUL EKİPLERİNE 10 GOL

Ligde toplamda 19 gole ulaşan Sörloth, İstanbul takımlarına karşın 8 maçın 7’sinde olmak toplam 10 gol attı.





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