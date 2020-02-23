MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth
GeriFutbol Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth
Abone Olgoogle-news

Vodafone Park’ta açılışı da kapanışı da Kuzey’in Kralı lakaplı yıldız yaptı. Bu sezon Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’a gol atan tek isim olan Sörloth krallıktaki yerini de sağlamlaştırdı.

Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Trabzonspor'da Alexander Sörloth durdurulamıyor, Gol krallığının zirvesinde yer alan Norveçli futbolcu dün akşam 5. dakikada attığı golle takımını umutlandırırken geriden gelen Beşiktaş 2-1 öne geçse de 90+3’te sahneye yine Kuzey’in Kralı çıktı.

İlk yarıda 4-1 kazanılan maçta da Beşiktaş ağlarını havalandıran Sörloth G.aray ve F.Bahçe maçlarını da boş geçmezken bu sezon ligde 3 Büyük takımına da gol atan tek futbolcu konumunda.

İSTANBUL EKİPLERİNE 10 GOL

Ligde toplamda 19 gole ulaşan Sörloth, İstanbul takımlarına karşın 8 maçın 7’sinde olmak toplam 10 gol attı.

Süper Ligin efendisi: Alexander Sörloth

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle