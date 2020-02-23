Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth
Vodafone Park’ta açılışı da kapanışı da Kuzey’in Kralı lakaplı yıldız yaptı. Bu sezon Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’a gol atan tek isim olan Sörloth krallıktaki yerini de sağlamlaştırdı.
Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Trabzonspor'da Alexander Sörloth durdurulamıyor, Gol krallığının zirvesinde yer alan Norveçli futbolcu dün akşam 5. dakikada attığı golle takımını umutlandırırken geriden gelen Beşiktaş 2-1 öne geçse de 90+3’te sahneye yine Kuzey’in Kralı çıktı.
İlk yarıda 4-1 kazanılan maçta da Beşiktaş ağlarını havalandıran Sörloth G.aray ve F.Bahçe maçlarını da boş geçmezken bu sezon ligde 3 Büyük takımına da gol atan tek futbolcu konumunda.
İSTANBUL EKİPLERİNE 10 GOL
Ligde toplamda 19 gole ulaşan Sörloth, İstanbul takımlarına karşın 8 maçın 7’sinde olmak toplam 10 gol attı.
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