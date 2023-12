Süper Lig'in Çekyalı eski yıldızları, EURO 2024'ü yorumladı: 2008'i yeniden yaşamayalım! Arda Güler ve Montella...

Haberin Devamı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Finalleri’nde mücadele edeceği F Grubu’ndaki rakiplerinden biri de Çekya oldu. EUR0 2008 ve EURO 2016’daki grup maçlarında Çekya ile eşleşen ve her iki maçta da rakibini yenen ay-yıldızlılar, aynı başarıyı Almanya’da tekrarlamak istiyor. Süper Lig’de Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Tomas Zapotocny ile Trabzonspor ve Beşiktaş’ta oynayan Tomas Jun gruptaki eşleşmeyle ilgili düşüncelerini aktardı. 2015 yılında Bursaspor forması terleten, Çekya Milli Takımı’yla EURO 2016’da milli takımımıza karşı oynayan 34 yaşındaki santrfor Tomas Necid de karşılaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TOMAS ZAPOTOCNY: BİZİM İÇİN MUTLU BİR SON İSTİYORUM. EUR0 2008’DEKİ SÜRPRİZ YAŞAMAYALIM

Türkiye ve Portekiz maçlarını gerçekten dört gözle bekliyorum çünkü son derece zor maçlar olacak. Benim için Portekiz grubun favorisi, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye için de yarı yarıya şans görüyorum. Ama dördüncü takımı da unutmuyorum. Bence dördüncü takım Yunanistan olacak ve onlar da çok güçlüler. EURO 2008’deki o maçı unutamıyoruz. Çünkü 2-0 önde olmamıza rağmen yine de kaybetmiştik. Maçın böyle bitmesine Nihat karar vermişti. Nihat Kahveci ile birlikte Beşiktaş’ta oynamıştım, onu tanımak harikaydı. Nihat Kahveci, harika bir insan ve aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. EURO 2008’deki gibi benzer bir maç olabileceğini düşünüyorum ve şimdi bizim için daha mutlu bir son istiyorum. Sürpriz yaşamayalım. Daha iyi olan takım kazansın. Ben iki takımın da galibiyet şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. Vincenzo Montella’yı, Serie A'dan hatırlıyorum. Montella, As Roma'da harika ve tehlikeli bir forvetti. Geniş bir alanda görev yapabiliyordu ve her şeyden önemlisi golcüydü. Montella’nın, Türkiye'nin teknik direktörü olarak bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Montella, büyük deneyimini oyunculara aktarabilecek birisidir. Bu Türkiye takımındaki herkes için avantaj olacak. Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız ve Arda Güler favori oyuncularımdır. Onları izlemek için sabırsızlanıyorum.

TOMAS JUN: TÜRKİYE, HER ZAMAN ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLİ TAKIMA SAHİPTİ

Bence öncelikle Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve diğer oyuncuların olduğu Portekiz hakkında konuşmak zorundayız. Portekiz, turnuvalarda ve form konusunda gerçekten güçlü. Bence Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasında ikincilik için mücadele olacak. Türkiye, her zaman çok güçlü bir milli takıma sahipti. Orada oynadım. Türkiye’de, çok hızlı ve ateşli zihniyete sahip teknik oyuncuların olduğunu biliyorum. Türk oyuncular, her maçta savaşarak mücadele ediyorlar ve kazanmak istiyorlar. Vincenzo Montella’yı, profesyonel futbolculuğundan tanıyorum. Montella, mükemmel bir oyuncuydu ama teknik direktörlük konusunda baskı altında olacak. Türkiye'nin, her zaman çok büyük hedefleri ve dilekleri var. Ayrıca turnuvanın Almanya’da oynanması, atmosferin evlerindeki gibi olacağı için Türkiye adına büyük bir avantaj.

TOMAS NECİD: EURO 2024’DE ARDA GÜLER’İN BÜYÜK YETENEĞİNİ MERAK EDİYORUM

Zor maçların oynanacağı bir grup. Maçları dört gözle bekliyorum. Grupta Türkiye olduğu için mutluyum çünkü uzun süre orada oynadım. Türkiye'yi çok seviyorum. EURO 2016'da Fransa'da gruptan elendiğimizi hatırlıyorum. Grubun favori takımı Portekiz olacak. Play-Off’lardan Yunanistan’ın geleceğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı’nda kaleci Mert Günok'u beğeniyorum. Kendisiyle Bursaspor'da oynamıştım. Mert, hem iyi bir insan hem de harika bir kaleciydi. Arda Güler'in büyük yeteneğini merak ediyorum.

“MONTELLA, TÜRKİYE’YE HARİKA İTALYAN TAKTİKLERİ VE SIKI ÇALIŞMA DİSİPLİNİ KATACAK”

Türkiye Milli Takımı, genel olarak bakıldığında Avrupa’da ve Türkiye'de harika takımlarda oynayan mükemmel ve yetenekli oyunculara sahip. Türkiye ile oynadığımız EURO 2008 ve EURO 2016’daki maçları hatırlıyorum. 2008’deki maç harika ama Çek Cumhuriyeti için üzücü bir maçtı. Televizyondan izlemiştim. EURO 2016'da Fransa'da Türkiye’ye karşı oynamıştım. O maçı kazanmamız gerekiyordu ama kaybetmiştik. Türkiye’nin teknik direktörü Vincenzo Montella’nın harika bir forvet olduğunu biliyorum. Montella, ayrıca bir antrenör olarak Avrupa'da iyi takımlar çalıştırdı. Şimdi Türkiye Milli Takımı’nın teknik direktörü ve bence takıma harika İtalyan taktikleri ve sıkı çalışma disiplini katacak. Çekya Milli Takımı’ndaki favori oyuncularımın Patrik Schick ve Tomas Soucek olduğunu söylemeliyim. Bu iki oyuncunun Çekya’ya avantaj sağlayacağını düşünüyorum.

