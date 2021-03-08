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Spor Arena
Haber Giriş: 08.03.2021 - 23:21 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu

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Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'in 29. haftası 4 maçla tamamlandı. Oldukça kritik mücadelelere sahne olan haftada, zirve yarışında yer alan ekiplerin puan kaybetmesi dikkat çekti. Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. İşte, güncel puan durumu...

Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 üstünlük kurdu. Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İşte, bu hafta alınan sonuçlar...

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2

Beşiktaş-Gaziantep: 2-1

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 0-1

Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-3

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Ligin 29. haftası tamamlandı İşte güncel puan durumu

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