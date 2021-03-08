Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu
Süper Lig'in 29. haftası 4 maçla tamamlandı. Oldukça kritik mücadelelere sahne olan haftada, zirve yarışında yer alan ekiplerin puan kaybetmesi dikkat çekti. Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. İşte, güncel puan durumu...
Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 üstünlük kurdu. Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İşte, bu hafta alınan sonuçlar...
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2
Beşiktaş-Gaziantep: 2-1
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 0-1
Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-3
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: