Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov: "Artık geleceğe odaklanıyoruz..."

2022 yılında veda ettiği Süper Lig’e 2 yıl aranın ardından dönüş yapan İzmir ekibi Göztepe, yeni sezonda Süper Lig’de farklı bir hikaye yazmaya odaklandı. Futbolcular, teknik direktör Stanimir Stoilov ve kulüp yönetimiyle beraber TFF 1.Lig’de zafere imza atan sarı-kırmızılılar, şimdiden Süper Lig’deki hedeflerinin altyapısını oluşturmaya başladı. TFF 1.Lig’de oynayacakları son maç olan Bodrumspor maçından önceki antrenmanda basın mensuplarına konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, bu sezonki performanslarını değerlendirirken, taraftara da önemli mesajlar verdi.

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV’UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“HEDEFİMİZE ULAŞTIK, ARTIK GELECEĞE ODAKLANIYORUZ”

Hikayemizi şu anda iyi bir şekilde bitirdik ve işler iyi bittiği zaman zaten her şey güzeldir. Oyuncular, hocalar ve başkanımız gerçekten çok iyi bir şekilde çalıştık. Herkes her şeyini verdi ve hedefimize ulaştık. Şimdi mutluyuz, artık geleceğe odaklanacağız. Ben hayatımda hiçbir zaman geçmişle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her zaman kendimin ne yaptığına bakıyorum. İlk geldiğimde stadyumun yarısı doluydu. Göztepe’yi kapalı gişe olarak oynatmamız gerekiyordu. Bununla ilgili olarak futbol tarzımızı biraz değiştirdik. Bunun üzerine bazı değişiklikler yaptık. Daha agresif bir oyun oynamak istedik. Bununla ilgili olarak oyuncularımıza çalışmalar yaptırdık. Oyuncularımız ne istediğimizi çok iyi bir şekilde anladılar. Son 10 maçı da taraftarlarımızla birlikte kapalı gişe oynadık. Taraftarımıza sezon boyunca verdikleri destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum.

“BURAYA İLK GELDİĞİMDE SÜPER LİG’İN ZOR OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM”

Futbolda zor günler de var, zor günlerimiz de olacak. Onların her zaman bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Futbolda eğer ne yapmayı biliyorsanız ve aklınızda bir şeyler varsa istediklerinizi gerçekleştirmek daha kolaydır. Benim de zaten aklımda buraya geldiğimde plan vardı. Daha önce de çalıştığım kulüplerde her zaman planım hazırdı. Bu planım üzerine çalışmalarımı gerçekleştirdim. Daha sonra da başarı geldi. Başarılı olduğunuz zaman taraftarlarla güzel ilişkiler oluşturmanız gerçekten çok kolay. Bize verdikleri destekten dolayı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı zaman kulübe ve oyuncularımıza verilen destek de çok değerliydi. Bunu da çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiler. Hep beraber çok iyi bir şekilde çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmayı bildik. Bunun ardından taraftarlarımız bizi inanılmaz bir şekilde burada desteklediler. Bu onların stadyuma daha fazla gelmesini sağladı. Hedefimize ulaştık ama böyle çalışmaya ve daha da başarılı olmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben buraya ilk geldiğimde taraftarı, kulübü ve atmosferi gördüğüm zaman Süper Lig’in zor olamayacağını düşündüm. İnsanlar TFF 1.Lig’in Süper Lig’den daha zor olduğunu söylese de biz bunu güzel bir şekilde başardık. Şimdi sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben kendi adıma da taraftarımıza çok daha sıkı bir şekilde çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum.

“HER ZAMAN BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BÜYÜK TAKIMLARDA ÇALIŞTIM”

Ben her zaman büyük hedefleri olan büyük takımlarda çalıştım. Kupalara ve şampiyonluklara oynayan takımlarda mücadele ettim. Oyuncularıma her zaman nasıl daha iyi olabileceğimize yönelik konuşmalar yaptım. Ben geldiğimde zaten oyuncularımın kalitesini gördüm. Kalite vardı ama inanç anlamında daha fazlasına ihtiyacımız vardı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyun ve taktiksel anlamda da değişiklikler yaptık. Futbolun her zaman bir gerçeği vardır: Antrenmanda ne yapıyorsanız maçta da onu yaparsınız. Bu olduğu gibi sahaya yansır. Kendinizi her zaman en iyi şekilde geliştirmeye çalışmalısınız. Her zaman yüzde yüzünüzle çalışmalısınız. Ben de oyuncularıma her zaman gelişmeleri için destek verdim. Çünkü 1 oyuncu gelişirse, tüm takım gelişir. Ardından da tüm takım başarılı olur.

“BENİM İÇİN BERABERLİK HİÇBİR ZAMAN İYİ BİR SONUÇ OLMADI”

Başarılı olmak ve oyuncularımın gelişmesi için onları her zaman zorladım. Başarı hedefini her zaman yukarıya koymaya çalıştım. Çıtayı ne kadar yukarıya koyarsanız oyuncular o kadar gelişir, başarı da o kadar kolay gelir. Hedefinizi aşağıya koyarsanız istediklerinizi alamazsınız. Benim için bu çok önemliydi. Kazanan bir zihniyete sahibim ve kazanmayı seviyorum. Benim için beraberlik hiçbir zaman iyi bir sonuç olmadı. Bunu da olduğu gibi oyuncularıma yansıttım. Takımdaki oyuncularım, bu dediğim şeylere sahip olan ve bu felsefeyi kalbinde hisseden oyuncular. Zaten onların da desteğiyle bir birlik olduk. Bununla beraber iyi sonuçlar gelmeye başladı. Bu sonuçlarla her gün yolumuza güçlenerek devam ettik. Bir hoca olarak oyuncularıma her gün daha iyi olmaları konusunda destek verdim. Çünkü onlar gelişirse ve bunun sonucunda da başarıya ulaşırsak o zaman ben daha iyi olurum.