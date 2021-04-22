Süper Lig'de Salih Uçan damgası! Asist rekoru kırdı...

Süper Lig'de Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelirken Salih Uçan, oynadığı futbol ve yaptığı asistlerle göz doldurdu.

27 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK karşısında 3 asist birden yaparken kariyerinde en çok asist yaptığı maçı oynadı.

Süper Lig'de bu sezon 31 maçta 3 asisti bulunan Salih, daha önceden 31 maçta yaptığı asist sayısına 1 maçta ulaştı ve toplam asist sayısını 6'ya çıkarttı.

OLCAN ADIN'DAN SONRA İLK KEZ

Öte yandan Salih Uçan, Mayıs 2017'den bu yana Süper Lig'de bir maçta 3 asist yapan ilk yerli futbolcu oldu. Bir maçta en son üç asist yapan yerli futbolcu 2017 yılının Mayıs ayında Olcan Adın olmuştu.

MAÇ SONU TRANSFER YANITI

Salih Uçan, maç sonunda ise "İleriye yönelik planların neler?" şeklindeki soruya "İleriye dönük planlarım elbette var. Ama bugün 3 asist yaptım. Bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. Sezon bitince bakacağız artık" diyerek yanıt verdi.

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