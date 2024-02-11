Süper Lig'de Rey Manaj fırtınası devam ediyor! Rizespor'u yıktı, seriye bağladı...

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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, başarılı oyuncu Rey Manaj’dan geldi.

Maçın 30. dakikasında Manaj frikikten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı ve arkadaşları ile sevinç yumağı oluşturdu.

16 GOL KAYDETTİ

Kırmızı-beyazlıların 26 yaşındaki futbolcusu, bu sezonki gol sayısını da 16’ya çıkardı. Rey Manaj 16 golün 4’ünü ise Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.