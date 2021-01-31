Süper Lig'de lider değişti! İşte 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları

22. Hafta Süper Lig puan durumu dev maçın ardından belli oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanarak, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Beşiktaş kendi evinden eli boş ayrılırken Trabzonspor ligde 5. sıraya çıktı. Bu hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe haftanın kazananı oldu ve liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray ise 3. sıraya yerleşti.

MAÇ SONUÇLARI

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:1-0

Yukatel Denizlispor-Göztepe:2-1

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in 22. haftasında oluşan puan durumu şöyle: