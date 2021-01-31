Süper Lig'de lider değişti! İşte 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu, Beşiktaş-Trabzonspor derbi mücadelesiyle şekillendi. Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 36'ya çıkardı, Beşiktaş ise 44 puanda kaldı. İşte, 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve bu haftanın maç sonuçları.
22. Hafta Süper Lig puan durumu dev maçın ardından belli oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanarak, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Beşiktaş kendi evinden eli boş ayrılırken Trabzonspor ligde 5. sıraya çıktı. Bu hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe haftanın kazananı oldu ve liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray ise 3. sıraya yerleşti.
MAÇ SONUÇLARI
Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:1-0
Yukatel Denizlispor-Göztepe:2-1
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:0-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'in 22. haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE A.Ş.
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|20
|45
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|23
|44
|3.GALATASARAY A.Ş.
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|25
|42
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|16
|37
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|3
|36
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|9
|35
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|8
|35
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|4
|31
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10.YENİ MALATYASPOR
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|1
|28
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|4
|25
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|-8
|25
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|-9
|25
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|-10
|24
|16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
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