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Spor Arena
Haber Giriş: 31.01.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de lider değişti! İşte 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları

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Süper Lig'de lider değişti! İşte 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları
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Süper Lig puan durumu, Beşiktaş-Trabzonspor derbi mücadelesiyle şekillendi. Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 36'ya çıkardı, Beşiktaş ise 44 puanda kaldı. İşte, 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve bu haftanın maç sonuçları.

22. Hafta Süper Lig puan durumu dev maçın ardından belli oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanarak, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Beşiktaş kendi evinden eli boş ayrılırken Trabzonspor ligde 5. sıraya çıktı. Bu hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe haftanın kazananı oldu ve liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray ise 3. sıraya yerleşti.

MAÇ SONUÇLARI

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:1-0

Yukatel Denizlispor-Göztepe:2-1

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in 22. haftasında oluşan puan durumu şöyle:

 OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.21143443232045
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.21142548252344
3.GALATASARAY A.Ş.21133543182542
4.AYTEMİZ ALANYASPOR21114637211637
5.TRABZONSPOR A.Ş.2110652724336
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.219843526935
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2110563426835
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.218763329431
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR217862126-529
10.YENİ MALATYASPOR217772726128
11.GÖZTEPE A.Ş.216783026425
12.KASIMPAŞA A.Ş.2174102331-825
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.216782736-925
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR215972228-624
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK216692737-1024
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2164111526-1122
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2155112035-1520
19.GENÇLERBİRLİĞİ2154122041-2119
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2145122139-1817
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