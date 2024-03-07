Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş: Arda Kardeşler