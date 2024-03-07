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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakem#Galatasaray
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 12:19

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Süper Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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#Süper Lig#Hakem#Galatasaray

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