Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.
Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
TFF 1. Lig'de ise haftanın ilk müsabakasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. İstanbul'da saat 16.30'da başlayacak mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig:
11 Eylül Cumartesi:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Eylül Cumartesi:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük