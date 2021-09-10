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Spor Arena
Haber Giriş: 10.09.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte futbolda haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise haftanın ilk müsabakasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. İstanbul'da saat 16.30'da başlayacak mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte futbolda haftanın programı

Süper Lig:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte futbolda haftanın programı

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte futbolda haftanın programı

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

12 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

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