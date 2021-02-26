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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 27. haftanın fikstürü
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Spor Arena
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 27. haftanın fikstürü

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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 27. haftanın fikstürü
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Süper Lig'de 27. hafta maçları oynanacak, TFF 1. Lig, 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları yapılacak.

Süper Lig

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 27. haftanın fikstürü

Bugün:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 27. haftanın fikstürü

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 27. haftanın fikstürü

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

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