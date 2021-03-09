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Spor Arena
Haber Giriş: 09.03.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 30. hafta programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 30. hafta programı

Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Oldukça kritik mücadelelere sahne olan haftada, zirve yarışında yer alan ekiplerin puan kaybetmesi dikkat çekti. Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Şimdi ise 30. hafta maçları bekleniyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Zirve yarışının giderek heyecan kazandığı Süper Lig'de, bu haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının programı şöyle:

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor

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