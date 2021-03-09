Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 30. hafta programı
Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Oldukça kritik mücadelelere sahne olan haftada, zirve yarışında yer alan ekiplerin puan kaybetmesi dikkat çekti. Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Şimdi ise 30. hafta maçları bekleniyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Zirve yarışının giderek heyecan kazandığı Süper Lig'de, bu haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının programı şöyle:
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor