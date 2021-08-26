Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 3. hafta programı
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olacağı futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İki haftasının geride kaldığı ligde heyecan, bu hafta da bir an olsun düşmeyecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Öte yandan bu hafta bir birinden kritik müsabakalar futbolseverlerle buluşacak. İşte, 3. hafta programı...
SÜPER LİG 3. HAFTA PROGRAMI
27 Ağustos Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan