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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 3. hafta programı
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Spor Arena
Haber Giriş: 26.08.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 3. hafta programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 3. hafta programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olacağı futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İki haftasının geride kaldığı ligde heyecan, bu hafta da bir an olsun düşmeyecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Öte yandan bu hafta bir birinden kritik müsabakalar futbolseverlerle buluşacak. İşte, 3. hafta programı...

SÜPER LİG 3. HAFTA PROGRAMI

27 Ağustos Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

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