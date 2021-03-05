Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 29. hafta maç programı
Futbolda haftanın programı belli oldu. Süper Lig'de 29. hafta maçları oynanacak. Heyecanın giderek arttığı Süper Lig'de bu hafta hangi takımın, kimlerle maç yaptığı futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 29. haftası önemli karşılaşmalara sahne olacak. Haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig 29. hafta maç programı...
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın maç programı şöyle:
6 Mart Cumartesi:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)