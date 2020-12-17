Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 13. hafta programı
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftada oynanacak nefes kesen mücadeleler öncesi, hangi takımın kiminle maç yapacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in 13. haftası, tek maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.
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