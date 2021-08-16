Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!
Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı.
Geçen sezonun 38. haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.