MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!
GeriFutbol Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 19:25 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı.

Geçen sezonun 38. haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi