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Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#Süper Lig#Hakemler#Galatasaray
Süper Ligde 36. hafta hakemleri açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:43

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı, 12 Mayıs Pazar günü oaynı saatte ynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

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#Süper Lig#Hakemler#Galatasaray

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