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Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#Süper Lig#Hakem#Galatasaray
Süper Ligde 31. hafta hakemleri açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 13:42

Trendyol Süper Lig 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Hatayspor maçını Ali Şansalan; Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

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Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

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Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

2 Nisan Salı
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük

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#Süper Lig#Hakem#Galatasaray

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