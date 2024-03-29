Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
2 Nisan Salı
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük