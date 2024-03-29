Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:



2 Nisan Salı

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay



3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler



4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük