Süper Lig'de 23. haftayı Malatya'da açıyoruz! Beşiktaş maçına iddaa oynayanların %47'si...

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YENİ MALATYASPOR

Gaziantep FK karşılaşmasının ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor, o maçı bir kenara bırakırsak, öncesinde ligde oynadığı son 11 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Marius Sumudica ilk geldiğinde 2 galibiyet çıkarmıştı ancak sonrası tamamen hüsran oldu.

Savunmadan Wallace ve orta sahadan Godfred Donsah sakat, sol bek Oussama Haddadi koronavirüs karantinasında. Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Benjamin Tetteh geri döndü, durumu maç saati netleşecek.

Sumudica yeni transferler Kenan Özer ile Nouha Dicko'yu Göztepe maçında ilk 11 başlatmış, Adem Büyük'ü yedek bekletmişti. Gaziantep FK maçında ise Adem cezalıydı, Dicko tek forvetti ve kalabalık savunma tercih etmişti.

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Beşiktaş karşısında da benzer strateji ile sahaya çıkacaktır.

Dicko yine en ileride tek olur, kanatlardan Mustafa Eskihellaç ve Mounir Chouiar ile kontratak ararlar. Kalabalık savunmanın sağında bir diğer yeni transfer Mehdi Zeffane forma giyer, solda Karim Hafez oynar. Ortada "Sadık, Semih & Awuku" izleriz.

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın sonrası Önder Karaveli ile toparlanan ve Katar'da Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta, 6 isim deplasman kafilesine alınmadı.

Kevin N'Koudou, Mert Günok, Welinton ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın "hoca kararı ile" maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Gaziantep FK maçında oyuna girdikten sonra iyi işler yapan ve Fatih Karagümrük maçına da ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, bir kez daha "Pjanic & Josef" ikilisinin önündeki "yaratıcı orta saha" rolünde görev yapacak.

En ileride Michy Batshuayi, kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin oynamaya devam edecek.

Karaveli, Welinton kadroda olmadığı için stoper ikilisini yine "Necip & Vida" yapacak. Beklerde de Valentin Rosier ile Rıdvan Yılmaz izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

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- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 7 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

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%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve Valentin Rosier, FIFA'da kozlarını paylaştı! İzleyelim...

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