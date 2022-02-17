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Süper Lig yayın ihalesi ne zaman sonuçlanacak? Teklifler verildi

#Süper Lig#Süper Lig Yayın İhalesi#Süper Lig Yayın İhalesi Ne Zaman Belli Olur
Süper Lig yayın ihalesi ne zaman sonuçlanacak Teklifler verildi

Süper Lig yayın ihalesi sonuçları için beklenti sürüyor. Süper Lig’in yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde yayın şirketlerinden alınan teklifler kulüpler üzerinde adeta şok etkisi yarattı. Teklifler bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin bile çok altında kaldı. En yüksek teklifin bile 2 milyar TL’yi bulmaması üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı...

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Yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya attı. Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin bile altında kalmasıyla adeta şoke oldu. Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti: 1) Kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak, 2) Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.

SATILACAK DEKODER SAYISINA GÖRE KULÜPLERE ÖDEME YAPILABİLİR

Bu alternatiflerin ilki dekoderlerin kulüpler tarafından satılması. İhaleyi kazanan şirket, satılan dekoder sayısına göre Süper Lig kulüplerine yayın ödemesi gerçekleştirecek. Bunun için öncelikle yayıncı kuruluşun bu öneriyi kabul etmesi gerekiyor. İkinci ve en çarpıcı teklif ise tam anlamıyla bir devrim niteliğinde; “Süper Lig TV kurup, maçları kendimiz yayınlayalım."

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SÜPER LİG TV KURULURSA YAYINCILARDAN DESTEK ALINACAK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi. Buna göre Süper Lig TV, yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak.

HER ŞEY CUMA GÜNÜ YAPILACAK SON TOPLANTIDA NETLEŞECEK

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Süper Lig yayın ihalesi, 21 Şubat tarihine kadar sonuçlanacak.

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