Süper Lig tarihinin en çekişmeli sezonunu beIN SPORTS ile tüm dünya izledi

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Digiturk, Türk futbol tarihinin en uzun soluklu sezonunu sporseverlerle en iyi şekilde buluşturmanın gururunu yaşıyor. Son düdüğe kadar süren şampiyonluk yarışıyla unutulmazlar arasında yer alan bu tarihi sezonda oynanan 420 maçın tamamı beIN SPORTS tarafından canlı yayınlandı. Pandemiye rağmen rekor kırarak gerçekleştirilen bu operasyon, Türkiye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş ve örnek gösterilecek bir yayıncılık olarak da tarihe geçti. Tüm bunların yanında beIN SPORTS, Türk futbolunun en çekişmeli sezonunda birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak için beUNITED isimli özel bir röportaj serisi hazırladı.

beIN SPORTS; güçlü uluslararası ağı ve özellikle İstanbul, Paris, Miami ile Doha'daki yorumcularıyla birlikte Süper Lig'in tüm dünyada tanınmasına çok önemli bir katkıda bulundu ve ligin son maçına kadar büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışını canlı olarak Türkiye ve dünyadaki milyonlarca futbolsevere ulaştırdı

Pandemi şartlarında 3141 maç sporseverler ile buluştu

Digiturk, tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen bütün sezon boyunca, başta Süper Lig’de oynanan 420 maç olmak üzere, toplam 3141 karşılaşmayı canlı yayınlarla ekranlara getirerek yayıncılık adına önemli bir başarıya daha imza attı. beIN SPORTS, şampiyonluk yarışı ve küme düşmeme mücadelesi sebebiyle Süper Lig’in son üç haftasında aynı gün oynatılan karşılaşmaları toplam 160 kamera ve 10 OB VAN (canlı yayın aracı) ile kesintisiz şekilde sporseverlere ulaştırarak pandemi nedeniyle takım sayısı artırılan ve sıkıştırılmış bir fikstür ile oynanmak durumunda kalınan bu unutulmaz sezonda çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attı.

100’den fazla ülkede Süper Lig heyecanına ortak oldu

beIN MEDIA’nın global gücüyle ve Türkiye Süper Ligi’nin kendi marka değerini artırma planlamaları doğrultusunda bu sezon 100’den fazla ülke nefes kesen Süper Lig mücadelesini takip etme fırsatı yakaladı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Fransa, Amerika, Kanada, Avrupa, Balkan ve Sahra ülkeleri de Süper Lig heyecanına ortak oldu. Süper Lig’in uluslararası yayıncıları arasında FOX TV ve SN1 gibi önemli isimlerde yer aldı.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri geride kalan sezonla ilgili olarak, "Tarihin en zorlu sezonlarından birini yaşadık. Geride kalan futbol takvimi aynı zamanda Süper Lig’in en çekişmeli sezonuna sahne oldu. Pandemiye rağmen 2020-2021 sezonu, Türkiye'de spora nasıl yatırım yaptığımızın ve Türk sporunu tüm dünyaya nasıl tanıttığımızın bir başka örneği oldu. 26 gün kesintisiz olarak gerçekleştirilen yayın süresine denk gelen 420 Süper Lig maçının tamamını 100’den fazla ülkede canlı yayınladık. OB Van'larımız (yayın araçlarımız) sezon boyunca dünyayı 19 kere dolaşmaya yetecek bir uzunluğa eşdeğer olan tam 763.748 kilometre yol kat etti.. Tüm sezon boyunca toplam 3141 maç yayınladık. Yayınlarımızı uç uca eklersek bu, aralıksız olarak gerçekleştirilen 196 günlük bir yayın demek oluyor. Digiturk olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok spor branşına fon sağlarken yaptığımız yatırımlarla binlerce kişiye de istihdam olanağı yaratılmasına katkı sağlıyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak için bugüne kadar ki yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

beIN CONNECT

Digiturk'ün zengin ve kaliteli içerik kütüphanesine (TV, web, cep telefonu, tablet) zaman ve mekandan bağımsız olarak erişebilen beIN CONNECT, üyelerini spora doyurdu. Tüm Süper Lig maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Turkish Airlines EuroLeague, Serie A, Ligue 1 ile başta tenis ve hentbolda olmak üzere birçok dalda uluslararası turnuva, yer ve zaman farkı gözetilmeksizin beIN CONNECT üzerinden izlendi.

Kaylyn Kyle ve Florent Houzot Süper Lig’i yakından takip ediyor

beIN SPORTS’un uluslararası yorumcuları da Süper Lig’in tarihi çekişmesini takipçileriyle paylaştı. beIN SPORTS AMERİKA & KANADA’nın olimpiyat madalyalı muhabiri Kaylyn Kyle’ın, Beşiktaş’ın şampiyonluğunun ardından yaptığı paylaşımlar binlerce takipçisine ulaştı ve büyük etkileşim aldı. beIN SPORTS Fransa Program ve Canlı Yayın Direktörü Florent Houzot da postlarıyla Süper Lig’in tanıtılmasına katkıda bulundu.

Farklı dillerde yayınlar dünya İle buluştu

beIN Media sosyal medya hesaplarının yaptığı paylaşımlarla Süper Lig bu sezon da sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada heyecan yaratmayı başardı. Türk kulüplerinde forma giyen yabancı oyuncuları takip eden dış basın, hafta hafta değerlendirmeler yaparak programlarında Türkiye Süper Ligi’ne geniş yer ayırdı. beIN MEDIA’nın uluslararası ağı sayesinde röportajlar, transfer haberleri ve performanslar beIN SPORTS ekranlarının yanı sırası dünyanın önde gelen mecralarının haberlerinde yer buldu. Tüm dünyada takip edilen ve Arsene Wenger'in, Mesut Özil'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdiği beIN SPORTS röportajı da dahil olmak üzere beIN SPORTS Fransa şampiyonluk mücadelesinin son haftasını konferans yayını ile ekrana getirirken, beIN SPORTS AMERİKA & KANADA de hem İngilizce hem de İspanyolca olarak Süper Lig’i izleyicileriyle buluşturdu. beIN SPORTS AMERİKA & KANADA aynı zamanda gerçekleştirdiği röportajlar ile “haftanın en iyi üç golü” ve “en iyi kurtarışlar” gibi yapımlarla seyircilerine Süper Lig’e özel içerikler hazırladı.

Dev sosyal sorumluluk projesi: beINSPIRED

beIN MEDIA GROUP, genç sporculara ve hayranlara yeni kahramanlar -cinsiyet, ırk veya geçmişlerini bakmaksızın- bulma ve spora katılımları noktasında ilham verme konusunda yayıncıların gücüne ve sorumluluğuna inanmaktadır. beIN SPORTS Türkiye, bu misyon doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ekranlarını kadın spiker, yorumcu ve muhabirlerine teslim etti. beIN MEDIA GROUP, "Spordaki Kadınların Gücü" başlıklı tarihi bir fotoğraf sergisi gerçekleştirdi ve küratörlüğünü yaptı.

beIN SPORTS’un sevilen özel röportaj serisi: beUNITED

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekip, ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak adına hazırlanan bu özel röportaj serisinde, futbol endüstrisinin nasıl gelişebileceğine dair fikirler, sorunları aşmak için kimlere, ne tür sorumluluklar düştüğüne ilişkin görüşler ve çözüm önerileri ekranlara taşındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Yardımcısı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadın A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Beşiktaş JK ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Karagümrük FK Başkanı Süleyman Hurma beUNITED'ın konukları oldu.

Rakamlarla 2020-2021 sezonu yayınları

Süper Lig’de en fazla maçın yayınlandığı gün tam 27 maç seyircilerle buluşurken, en fazla maç yayınlanan ayda ise toplam 477 maç beIN SPORTS ekranlarından yayınlandı. Öne çıkan beIN SPORTS yayınlarında; Süper Lig Maç önü (147), beIN MANŞET (141), Süper Lig Maç Sonu (136) programları yer alırken tam 145 özel röportaja imza atıldı. En fazla maçın yayınlandığı 2 Mart 2021’in haftasında ise ekranlarda toplam olarak 134 maç yayını yer aldı.

Tam 3141 canlı maç yayını gerçekleştirildi

Başta Süper Lig (420) olmak üzere; TFF 1. Lig (311), UEFA Şampiyonlar Ligi (137), UEFA Avrupa Ligi (164) gibi futbol organizasyonlarının yanı sıra Turkish Airlines EuroLeague (335), Starligue (64), Tenis (456) gibi severek takip edilen karşılaşmaların yayıncılığını üstlenen beIN SPORTS, 2020-2021 sezonunda toplamda tam 3141 canlı maç yayını gerçekleştirdi.

beIN SPORTS teknik alt yapısı ile fark yarattı

Teknik alt yapısı ve tüm ekibiyle fark yaratan beIN SPORTS, şampiyonluk yarışı ve küme düşmeme mücadelesi sebebiyle Süper Lig’in son üç haftasında aynı gün oynatılan karşılaşmaları toplam 160 kamera ve 10 OB VAN (canlı yayın aracı) ile kesintisiz şekilde yayınlayarak, maçları sporseverlere adeta şölen havasında yaşattı.