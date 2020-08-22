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GeriFutbol Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Alexandre Pato, boşta kaldı!
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Haber Giriş: 22.08.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Alexandre Pato, boşta kaldı!

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Son yıllarda adı özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig ile anılan Brezilyalı ünlü futbolcu Alexandre Pato, Sao Paulo ile sözleşmesini feshetti ve bonservisini eline aldı.

Süper Lig'de transfer dönemlerinin vazgeçilmez futbolcusu Alexandre Pato, Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshetti.

30 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu ile Brezilya'dan ilgilenen takımlar olduğu belirtiliyor.

Pato ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe ilgilenmişti. Hatta Abdurrahim Albayrak, ''Pato kulübü ile ilgili sorunlarını halletmesi için zaman istedi.'' açıklamasında bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcunun ismi, Beşiktaş ve Sivasspor ile de anılmıştı.

Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Alexandre Pato, boşta kaldı

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