Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Alexandre Pato, boşta kaldı!

Süper Lig'de transfer dönemlerinin vazgeçilmez futbolcusu Alexandre Pato, Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshetti.

30 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu ile Brezilya'dan ilgilenen takımlar olduğu belirtiliyor.

Pato ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe ilgilenmişti. Hatta Abdurrahim Albayrak, ''Pato kulübü ile ilgili sorunlarını halletmesi için zaman istedi.'' açıklamasında bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcunun ismi, Beşiktaş ve Sivasspor ile de anılmıştı.

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