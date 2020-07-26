Süper Lig puan durumu - 34. hafta Süper Lig güncel puan tablosu ve maç sonuçları (25 Temmuz 2020)

Süper Lig 2019 2020 sezonu 34. hafta maç sonuçlarıyla beraber ligde puan tablosu yeniden şekillendi. Haftanın açılış maçında Antalyaspor'la karşılaşan Galatasaray sahadan beraberlikle ayrıldı. Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe ise 3 puan elde ederek ligi 7. olarak kapattı. Göztepe karşısında 3-1'lik yenilgi yaşayan Sivasspor ise 4. sıraya yerleşti.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI