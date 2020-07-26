Süper Lig puan durumu - 34. hafta Süper Lig güncel puan tablosu ve maç sonuçları (25 Temmuz 2020)
Süper Lig puan durumu, ligin son karşılaşmalarının tamamlanmasıyla son şeklini aldı. Medipol Başakşehir'in 2019 2020 Süper Lig şampiyonluğuna adını yazdırdığı ligde, Trabzonspor karşısında 2-1 mağlubiyet alan Kayserispor ve Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor küme düştü. Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık galibiyet kazanan Beşiktaş ligi üçüncü bitirirken, Trabzonspor ikinciliğini korudu. İşte, 34. hafta Süper Lig güncel puan tablosu ve maç sonuçları.
Süper Lig 2019 2020 sezonu 34. hafta maç sonuçlarıyla beraber ligde puan tablosu yeniden şekillendi. Haftanın açılış maçında Antalyaspor'la karşılaşan Galatasaray sahadan beraberlikle ayrıldı. Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe ise 3 puan elde ederek ligi 7. olarak kapattı. Göztepe karşısında 3-1'lik yenilgi yaşayan Sivasspor ise 4. sıraya yerleşti.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU
34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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