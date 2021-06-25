Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 sezonunun başlayacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından her yıl sezon içerisinde belirlediği liglerin başladığı tarih, 2021'de de ağustos ayına denk gelecek. Takımların transfer hazırlıklarına son sürat devam ettiği Süper Lig'in ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından her yıl sezon içerisinde belirlediği liglerin başladığı tarih, 2021'de de ağustos ayına denk gelecek. Takımların transfer hazırlıklarına son sürat devam ettiği Süper Lig'in ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek. Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..