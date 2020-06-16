Süper Lig iddaa kuponuyla hem 6.225 TL kazandı, hem de 379 kişiye kazandırdı!

Bu bir ilandır

Süper Lig birbirinden keyfili ve çekişmeli maçlarla geri döndü! Bu geri dönüş Misli Cafe'nin yıldızlarından "pandelas" için de muhteşem oldu...

Süper Lig'den 3 maç alan "pandelas" yanına da Bundesliga'dan "Bayern-M'Gladbach" maçını ekledi.

Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı, Beşiktaş şok bir yenilgi alsa da Antalyaspor karşısında - kuponda "KG VAR" vardı, Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maçta "2-3 GOL" tabir-i caizse muhteşem oturdu!

Bayern'in M'Gladbach'ı ağırladığı maç için kuponda "İY 1.5 ÜST" tercihi bulunuyordu, Lewandowski ve Müller'in yokluğunda Joshua Zirkzee ile öne geçtiler - Benjamin Pavard'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 bitti ve kupon kazandı!

"pandelas" 750 TL ile 6.225 TL kazanırken, kuponu oynayan 379 kişiye de kazandırdı!

İşte o kupon...





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