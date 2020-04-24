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Süper Lig için kritik zirve! Kasapoğlu, TFF ve kulüplerle görüşecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; video konferans yöntemi ile yapılacak toplantının saat 14.00’te başlayacağı duyuruldu.
Zirvede UEFA’nın dün açıkladığı kararların ardından Süper Lig’in kalanı ile ilgili izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.
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