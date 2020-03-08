Süper Lig güncel puan tablosu! Süper Lig 25. hafta puan durumu nasıl şekillendi? (8 Mart 2020)

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de Sivasspor ve Galatasaray berabere kalarak istediği başarıyı yakalayamadı. Haftanın kritik maçlarından olan Fenerbahçe Yukatel Denizlispor karşılaşması da beraberlikle tamamladı. Beşiktaş ise konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galibiyetle ayrılarak mevcut puanını 43'e çıkardı. Lig başından beri 15 galibiyet, 7 beraberlik 3 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Ligde 2. sırada yer alan Trabzonspor 49 puanla 2. sırada haftayı kapattı. İşte, Süper Lig, güncel puan tablosu.

GÜNCEL PUAN TABLOSU



MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

Göztepe 0-3 Başakşehir

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Kasımpaşa 5-1 Kayserispor

Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor

Sivasspor 2-2 Galatasaray

Gençlerbirliği - Alanyaspor