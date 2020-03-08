Süper Lig güncel puan tablosu! Süper Lig 25. hafta puan durumu nasıl şekillendi? (8 Mart 2020)
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Sivasspor maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı. Zirvede liderlik yarışına devam eden her iki takım da maçın ardından 1 puanla sahadan ayrıldı. Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ise üstün gelen taraf olmadı. Rakiplerine fırsat tanımayan Beşiktaş ve Başakşehir haftanın avantaj yakalayanları oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig 25. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları.
Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de Sivasspor ve Galatasaray berabere kalarak istediği başarıyı yakalayamadı. Haftanın kritik maçlarından olan Fenerbahçe Yukatel Denizlispor karşılaşması da beraberlikle tamamladı. Beşiktaş ise konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galibiyetle ayrılarak mevcut puanını 43'e çıkardı. Lig başından beri 15 galibiyet, 7 beraberlik 3 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Ligde 2. sırada yer alan Trabzonspor 49 puanla 2. sırada haftayı kapattı. İşte, Süper Lig, güncel puan tablosu.
GÜNCEL PUAN TABLOSU
MAÇ SONUÇLARI
Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor
Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor
Göztepe 0-3 Başakşehir
Fenerbahçe 2-2 Denizlispor
Kasımpaşa 5-1 Kayserispor
Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor
Sivasspor 2-2 Galatasaray
Gençlerbirliği - Alanyaspor
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