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Süper Lig geri dönüyor! Konyaspor-Giresunspor maçına iddaa oynayanların %54'ü...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Süper Lig geri dönüyor Konyaspor-Giresunspor maçına iddaa oynayanların %54ü...

Sezonun en istikrarlı takımlarından biri olan Konyaspor, zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atsa da son maçlarda formsuz bir görüntüde olan Giresunspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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KONYASPOR

Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde (1 maçı eksik) ikinci sırada yer alan Konyaspor, son 7 maçından 6 galibiyet çıkarmasını bildi.

Süper Lig'e verilen ara öncesi İzmir'de Altay'ı 1-0 yenen yeşil-beyazlı ekipte as kaleci Ibrahim Sehic cezalı, Arnavut golcü Sokol Cikalleshi sakat.

TD İlhan Palut eldivenleri Erten Ersu'ya emanet edecek. Erten, Konyaspor formasıyla 2 kez sahaya çıktı ve kalesinde gol görmedi. Geçen sezon Antalya deplasmanından 0-0'la dönülmüştü, bu sezon da kupada Ümraniyespor 2-0'la geçildi.

Cikalleshi'nin yokluğunda hücum merkezinde bir kez daha Ahmed Hassan göreceğiz, kanatlarda Konrad Michalak ve Zymer Bytyqi olacak. Yeni transfer Amilton yedek bekleyecek.

Orta sahanın ağır yükü Amir Hadziahmetovic'te; stoperde "Adil & Abdülkerim" ikilisini izleyeceğiz.

GİRESUNSPOR

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Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Giresunspor ise son 6 maçından sadece 4 puan çıkartabildi.

Ara öncesi iç sahada Alanyaspor'u konuk etmiş, sahadan 3-1 yenik ayrılmışlardı.

Büyük umutlarla Giresun'a gelen "10 numara" Jean Pyerre'e "testis kanseri" teşhisi kondu ve sözleşme görüşmeleri sonlandırıldı, tedavi için ülkesi Brezilya'ya geri döndü.

Joey Pelupessy cezalı, Hayrullah Bilazer sakat.

Hamidou Traore, Afrika Uluslar Kupası'ndan (Mali) döndü, TD Hakan Keleş orta alanda Flavio ile Traore'ye görev verecek. Zeki Yavru sağ bekteki yerine geri dönecek.

Alanyaspor maçının son yarım saatinde oynayan Souleymane Doukara'yı bu kez ilk 11'de görebiliriz. Sarı kart cezasını tamamlayan Sergio ilk 11'e geri dönüyor. Sağ açıkta da büyük olasılıkla Shapi Suleymanov forma giyecek.

Süper Lig geri dönüyor Konyaspor-Giresunspor maçına iddaa oynayanların %54ü...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 9 gol)

- Giresunspor'un deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Konyaspor ile Giresunspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Konyaspor kazanır" tercihine 1,72 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,90'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,54 iken Misli.com'da 1,66!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Konyaspor kazanır" oldu!

%54'lük kesim zirve takibindeki Konyaspor'dan iç sahada, Giresunspor karşısında hata beklemiyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Süper Lig geri dönüyor Konyaspor-Giresunspor maçına iddaa oynayanların %54ü...

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