Süper Lig ekibi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti

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Süper Lig ekibi İstanbulspor, ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından TFF'yi sert bir dille eleştirdi.

İstanbulspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken şu ifadelere yer verdi:

"Gerçek göreviniz olan "istifa" müessesine itibar ederek, en azından erdemli bir duruş sergileyebilmenizi dilemekle birlikte; "Dağın fare doğurduğu" ve "Tuzun koktuğu" bir ortamda size de, sizin dilinizle cevap vermek gerekirse eğer, "Yeterrr!"

Açıklamanın tamamı şu şekilde: