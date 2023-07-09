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Süper Lig ekibi Samsunspor'dan Hulk hamlesi

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#Transfer#Samsunspor#Hulk
Süper Lig ekibi Samsunspordan Hulk hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 19:00

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un, Atletico Mineiro forması giyen Hulk için hamlede bulunduğu iddia edildi.

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Süper Lig'e yükselen Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Brezilyalı golcü Hulk için hamle yaptığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor, Atletico Mineiro forması giyen Hulk’un durumunu sordu.

Brezilya'da Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki sambacının kontratı 2024'te bitiyor. Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta, 11 gol attı.

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#Transfer#Samsunspor#Hulk