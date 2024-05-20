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SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI || Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

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#Süper Lig#Süper Lig 38. Hafta Maçlar#TFF
SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI || Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 17:37

Süper Lig son haftada oynanacak maçların saati açıklandı. Şampiyonluk düğümü ve küme düşen diğer iki takım, son haftada oynanacak maçlarla belli olacak. TFF, Süper Lig 38. hafta maçlarını paylaştı. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte ayrıntılar...

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Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı. Şampiyonluk düğümü ve küme düşen diğer iki takım Pazar günü belli oluyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. İşte maç programı...

SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI

24 Mayıs Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

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#Süper Lig#Süper Lig 38. Hafta Maçlar#TFF

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