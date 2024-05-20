SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI || Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı. Şampiyonluk düğümü ve küme düşen diğer iki takım Pazar günü belli oluyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. İşte maç programı...
SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI
24 Mayıs Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor