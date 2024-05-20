SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI || Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı. Şampiyonluk düğümü ve küme düşen diğer iki takım Pazar günü belli oluyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. İşte maç programı...

SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI

24 Mayıs Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor