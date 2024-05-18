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SÜPER LİG 37. HAFTA || Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Rizespor-#Kasımpaşa
SÜPER LİG 37. HAFTA || Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 14:01

Süper Lig'de 37. hafta, Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi ile devam edecek. 52 puana sahip Kasımpaşa ligde 6. sırada yer alırken, Rizespor ise 49 puanla 9. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi son çıktığı 4 maçta sadece 1 puan elde etti. Kasımpaşa ise son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Peki Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Rizespor, Süper Lig 37. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karadeniz ekibi sahaya çıktığı son 4 karşılaşmadan puan toplayamadı. Rakip takım Kasımpaşa ise son karşılaşmaların sadece ikisinden galibiyetle ayrıldı. Futbolseverler, bu mücadelenin canlı yayın kanalını merak ediyor. İşte Rizespor-Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor, ligin 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

ÇAYKUR Rizespor-Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Rizespor-#Kasımpaşa

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