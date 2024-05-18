SÜPER LİG 37. HAFTA || Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Rizespor, Süper Lig 37. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karadeniz ekibi sahaya çıktığı son 4 karşılaşmadan puan toplayamadı. Rakip takım Kasımpaşa ise son karşılaşmaların sadece ikisinden galibiyetle ayrıldı. Futbolseverler, bu mücadelenin canlı yayın kanalını merak ediyor. İşte Rizespor-Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor, ligin 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

ÇAYKUR Rizespor-Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.